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El gran amor de Michael Jackson: la historia detrás de la mujer que marcó su vida

Más allá de la escena musical, Michael Jackson fue relacionado con varias celebridades, pero solo una habría conquistado realmente su corazón.

Mayo 22, 2026 • 
Melisa Velázquez
El gran amor de Michael Jackson: la historia detrás de la mujer que marcó su vida

El gran amor de Michael Jackson: la historia detrás de la mujer que marcó su vida

Getty Images

Michael Jackson es una leyenda, su legado musical sigue vigente, cautivando a viejas y nuevas generaciones; sin embargo, su vida sentimental siempre estuvo rodeada de misterio, pero personas cercanas al artista aseguran que Diana Ross fue la mujer que más marcó su vida.

Fue Diana Ross quien ayudó a impulsar la carrera de los The Jackson 5 en los años 70, convirtiéndose rápidamente en una figura fundamental para el joven cantante.

Michael Jackson y Diana Ross

A lo largo de los años, Michael comenzó a sentir una profunda admiración por Diana, el cantante siempre se expresó de ella con cariño y aseguró que fue una de las personas más importante de su vida.

Muy pronto comenzaron los rumores de romance entre Michael y Diana, y aunque ellos nunca lo confirmaron, personas cercanas a ellos aseguraban que tenían una relación que iba más allá de la amistad.

A pesar de que muchos aseguran que Diana Ross fue el gran amor de Michael, hay otra mujer que compite por este puesto en su corazón, la hija de Elvis Presley.

Michael Jackson y Diana Ross

Michael Jackson y Diana Ross

Getty Images

¿Lisa Marie Presley es el gran amor de Michael Jackson?

Tras conocerse cuando eran jóvenes, Presley y Jackson empezaron a salir románticamente en 1994; sin embargo, antes de que comenzaran a salir oficialmente, Presley seguía casada con su primer marido, Danny Keough, pero se separaron después de que Jackson le confesara su amor durante un viaje que hicieron a Las Vegas.

Michael dijo, no sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que tengas a mis hijos’”, escribe Presley en su libro, From Here to the Great Unknown. “No dije nada de inmediato, pero luego dije: ‘Me halaga mucho, ni siquiera puedo hablar.’ Para entonces, yo también sentí que estaba enamorada de él”.

Michael Jackson y Lisa Marie

Michael Jackson y Lisa Marie

Getty Images

Cuando estaban involucrados románticamente, “Me dijo que seguía siendo virgen”, escribe Presley en el libro. “Creo que había besado a Tatum O’Neal, y había tenido algo con Brooke Shields, que no había sido físico salvo un beso. Dijo que Madonna también había intentado ligar con él una vez, pero no pasó nada. Estaba aterrorizado porque no quería cometer el error de la situación”.

La pareja se casó en mayo de 1994, cuando Jackson tenía 35 años y Presley 25, y apenas semanas después de su divorcio de Keough, y estuvieron casados más de dos años antes de finalizar su divorcio en agosto de 1996.

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