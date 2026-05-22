Lo que tienes que saber del partido México vs Ghana en Puebla

El encuentro México vs Ghana se disputará este viernes 22 de mayo en el histórico Estadio Cuauhtémoc, recinto que volverá a albergar un duelo internacional que forma parte de los partidos amistosos de preparación el Tricolor dirigido por Javier Aguirre.

El partido entre México vs Ghana comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través del canal 5, TUDN y la plataforma VIX. Cabe mencionar que la Federación Mexicana de Futbol eligió a Puebla como sede debido a la relevancia histórica del estadio y a la cercanía del inicio del Mundial, donde será uno de los países anfitriones.

Este compromiso representa una prueba importante para Javier Aguirre, quien continúa definiendo la lista final de jugadores que encararán el Mundial 2026, Fubolistas como Edson Álvarez, César Montes , Jorge Sánchez y Luis Chávez apuntan a tener actividad en el duelo ante la selección africana, considerada un rival de características físicas y tácticas similares a algunos equipos que México podría enfrentar en la justa mundialista.

Por su parte, Ghana llegará al estadio poblano, inaugurado en 1968 y sede de los Mundiales de 1970 y 1986 con una capacidad superior a los 51 mil aficionados tras su remodelación, con una combinación de jugadores talentosos y futbolistas consolidados en Europa bajo el mando técnico Carlos Queiroz.