Ester Expósito luce lujoso collar que le regaló Kylian Mbappé

La joya que llevó Ester Expósito a la alfombra de Cannes despertó una ola de comentarios debido a su diseño de lujo y al supuesto vínculo sentimental entre ambos, quienes han sido relacionados sentimentalmente en los últimos meses tras varias apariciones públicas en Europa.

Uno de los encuentros que más llamó la atención ocurrió en París, donde fueron vistos saliendo del mismo restaurante de lujo tras una cena privada con amigos cercanos, aunque evitaron posar juntos ante las cámaras, las imágenes difundidas por paparazzis alimentaron los rumores de una relación sentimental entre la actriz y el jugador.

El accesorio destacó durante una de las jornadas más glamorosas el festival cinematográfico en la Riviera Francesa. Se trata de un collar de alta joyería cuyo valor rondaría a los 1.2 millones de dólares, equivalentes a más de 20 millones de pesos mexicanos.

La presencia de Ester Expósito en Cannes también llamó la atención por sus elegantes estilismos. La actriz apareció con diseños de firmas internacionales y joyería de lujo, consolidándose como una de las celebs mejor vestidas del festival.