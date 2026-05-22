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Así ocultaron los tatuajes de Paul Anthony Kelly para convertirlo en JFK Jr. en ‘Love Story’

El actor canadiense, pasó por largas sesiones de maquillaje para cubrir sus tatuajes en escenas sin playera y bajo luz natural para interpretar el papel que cambiaría su vida en la existosa serie.

Mayo 22, 2026 • 
Tania Franco
Paul Anthony Kelly - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Instagram: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

Antes de convertirse en una de las nuevas promesas de Hollywood gracias a “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, Paul Anthony Kelly estaba cerca de abandonar la actuación. El actor canadiense había realizado múltiples audiciones sin éxito y confesó que este casting para la producción de Ryan Murphy fue uno de los últimos intentos antes de rendirse por completo.

La cobertura de sus tatuajes

Ahora, un video detrás de cámaras mostró el impresionante trabajo de maquillaje necesario para transformarlo en JFK Jr., especialmente para cubrir los numerosos tatuajes que tiene en brazos, pecho y torso.

Estuvo a punto de dejar la actuación y terminó siendo JFK Jr. en Love Story

Instagram: Hulu.

En las imágenes se observa cómo el equipo de maquillaje aplica varias capas de correctores y maquillaje corporal para neutralizar la tinta, un proceso que en producciones cinematográficas puede tomar entre una y tres horas, especialmente cuando las escenas son grabadas en alta definición y bajo luz natural.

El reto fue aún mayor debido a que varias secuencias sin playera fueron filmadas en exteriores y sobre un yate durante el día, donde cualquier detalle podía hacerse visible ante las cámaras.

Love Story
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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