Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Harry Styles rompe el silencio tras las malas críticas a su “Together, Together Tour” en Ámsterdam

Fans cuestionaron los altos precios de los boletos y la visibilidad limitada en algunas zonas del recinto; el equipo del cantante acaba de responder y aclara lo que pasará en sus siguientes conciertos.

Mayo 20, 2026 • 
Tania Franco
La chaqueta Chanel de mujer que Harry Styles convirtió en su nuevo statement

XNY/Star Max/GC Images

El regreso de Harry Styles a los escenarios con su esperado Together, Together Tour comenzó entre emoción y controversia. Luego de las primeras fechas en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, decenas de fans recurrieron a redes sociales para expresar su molestia por la limitada visibilidad en algunas zonas del recinto, especialmente en áreas VIP de pista donde los boletos alcanzaron precios elevados.

Harry Styles rompe el silencio tras las malas críticas a su "Together, Together Tour" en Ámsterdam

Anthony Pham/Getty Images for HS

Las críticas se centraron principalmente en las enormes estructuras y pasarelas elevadas instaladas alrededor del escenario, las cuales, según asistentes, bloquearon gran parte de la vista hacia el cantante durante varios momentos del show. Algunos fans incluso compartieron videos donde apenas podían ver a Harry detrás de los arcos metálicos y puentes que forman parte de la producción.

VIDEO: Harry Styles conmueve con una canción de su pasado en el arranque de "Together, Together Tour 2026"

Anthony Pham/Getty Images for HS

La respuesta de Harry Styles y su equipo

Ante la ola de comentarios, el representante oficial de la gira emitió un comunicado, donde reconoció que ciertas áreas sí presentaron problemas de visibilidad y confirmó que ya están revisando modificaciones para las siguientes fechas del tour.

Según explicó el equipo del artista, el concepto del escenario fue diseñado para ofrecer una experiencia más libre y dinámica, permitiendo que el público pudiera moverse y disfrutar el concierto desde distintos ángulos, algo que consideran esencial en los shows de Harry Styles. Sin embargo, también admitieron que algunas posiciones específicas en la pista terminaron teniendo “vista restringida”.

harry styles

Getty Images.

¿Cuánto costaron sus boletos en México?

Cabe mencionar que Harry se presentará en México el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto del 2026 en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), con todas las fechas agotadas. Con precios que iban desde los 868 pesos, hasta los 15,546 pesos mexicanos, por lo que las fanáticas de Styles esperan una mejora de la calidad que refleje los altos precios de sus entradas.

Harry Styles conciertos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Demi Moore inaugura Cannes 2026 con un look de Jacquemus y como jurado oficial del festival
Entretenimiento
¿Cuánto cuesta entrar al Festival de Cannes? La verdad detrás del evento de cine más exclusivo del mundo
Mayo 20, 2026
 · 
Tania Franco
eiza-gonzalez-nueva-peliculajpeg
Entretenimiento
Eiza González consolida su carrera en Hollywood con “In the Grey”
Mayo 19, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Chris Hemsworth revela el esperanzador hallazgo sobre el Alzheimer de su padre
Entretenimiento
Chris Hemsworth revela el esperanzador hallazgo sobre el Alzheimer de su padre
Mayo 19, 2026
 · 
Tania Franco
michael jackson.jpg
Entretenimiento
Michael Jackson hace historia en Spotify: El top 5 de sus canciones más escuchadas
Mayo 19, 2026
 · 
Tania Franco
"Cantaba esto en mi cuarto a los 12 años": Camila Cabello cumple su sueño de cantar con Laura Pausini
Entretenimiento
“Cantaba esto en mi cuarto a los 12 años": Camila Cabello cumple su sueño de cantar con Laura Pausini
La cantante cubano-estadounidense emocionó en Miami al interpretar junto a Laura Pausini el clásico “Víveme”.
Mayo 17, 2026
 · 
Tania Franco
Chayanne, Marilisa Maronesse y su hijo Lorenzo.jpg
Entretenimiento
El antes y después de la esposa de Chayanne: así era la vida de Marilisa Maronesse cuando conoció al cantante
El cantante puertorriqueño y la ex modelo venezolana se casaron en 1992 y tienen dos hijos
Marzo 07, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
BTS se habría incomodado en su concierto de Stanford
Entretenimiento
"¿Pueden emocionarse más?": BTS se decepciona de su concierto en Stanford
Uno de los integrantes rompió el silencio durante el show en Estados Unidos y señaló que las ARMYS podían emocionarse más y subir la energía del concierto.
Mayo 18, 2026
 · 
Tania Franco
¿Quién es Maddie Simpson? La mujer que conquistó el corazón de Jaafar Jackson
Entretenimiento
¿Quién es Maddie Simpson? La mujer que conquistó el corazón de Jaafar Jackson
De un romance adolescente a un compromiso sólido, así ha evolucionado la relación del protagonista de la película de Michael Jackson y la cantante Maddie Simpson
Mayo 02, 2026
 · 
Tania Franco