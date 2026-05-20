Harry Styles rompe el silencio tras las malas críticas a su “Together, Together Tour” en Ámsterdam

El regreso de Harry Styles a los escenarios con su esperado Together, Together Tour comenzó entre emoción y controversia. Luego de las primeras fechas en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, decenas de fans recurrieron a redes sociales para expresar su molestia por la limitada visibilidad en algunas zonas del recinto, especialmente en áreas VIP de pista donde los boletos alcanzaron precios elevados.

Anthony Pham/Getty Images for HS

Las críticas se centraron principalmente en las enormes estructuras y pasarelas elevadas instaladas alrededor del escenario, las cuales, según asistentes, bloquearon gran parte de la vista hacia el cantante durante varios momentos del show. Algunos fans incluso compartieron videos donde apenas podían ver a Harry detrás de los arcos metálicos y puentes que forman parte de la producción.

Anthony Pham/Getty Images for HS

La respuesta de Harry Styles y su equipo

Ante la ola de comentarios, el representante oficial de la gira emitió un comunicado, donde reconoció que ciertas áreas sí presentaron problemas de visibilidad y confirmó que ya están revisando modificaciones para las siguientes fechas del tour.

Según explicó el equipo del artista, el concepto del escenario fue diseñado para ofrecer una experiencia más libre y dinámica, permitiendo que el público pudiera moverse y disfrutar el concierto desde distintos ángulos, algo que consideran esencial en los shows de Harry Styles. Sin embargo, también admitieron que algunas posiciones específicas en la pista terminaron teniendo “vista restringida”.

Getty Images.

¿Cuánto costaron sus boletos en México?

Cabe mencionar que Harry se presentará en México el 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto del 2026 en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), con todas las fechas agotadas. Con precios que iban desde los 868 pesos, hasta los 15,546 pesos mexicanos, por lo que las fanáticas de Styles esperan una mejora de la calidad que refleje los altos precios de sus entradas.