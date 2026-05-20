¿Cuánto cuesta entrar al Festival de Cannes? La verdad detrás del evento de cine más exclusivo del mundo

A diferencia de otros festivales, Cannes no está abierto al público general. Para entrar necesitas una acreditación oficial, la cual se otorga a prensa, críticos, distribuidores, estudiantes de cine y profesionales de la industria.

Conseguir acceso

El proceso comienza meses antes del festival, cuando los interesados deben enviar solicitudes con información de su medio, trayectoria y ejemplos de trabajo. Después, el propio festival decide quién obtiene acceso. Otra forma de asistir es formar parte del elenco o del crew de alguna película seleccionada.

¿Cuánto cuesta entrar a ver una película?

Una vez dentro, las funciones no tienen costo. Sin embargo, todos los alrededores si elevan sus tarifas, es decir: vuelos, hospedaje, comida y transporte corren por cuenta de cada asistente. Las proyecciones se apartan desde la plataforma oficial del festival y las reservas abren únicamente cuatro días antes de cada función, generalmente a las 7:00 a.m., horario de Francia.