¡Hawái confirma los rumores! Kendall Jenner y Jacob Elordi son fotografiados juntos en la playa

Kendall Jenner y Jacob Elordi volvieron a encender las redes sociales tras ser captados juntos durante una escapada en Hawái. Las imágenes, publicadas por distintos medios estadounidenses, muestran a la modelo y al protagonista de Saltburn relajándose en una playa privada de Kaua’i, en un momento que muchos fans ya califican como “la confirmación” de su romance.

Instagram: Nicholas Galitzine.

De acuerdo con People, la pareja pasó tiempo en la isla disfrutando de desayunos, cafés y paseos lejos del foco mediático. En las fotografías más comentadas, Kendall aparece usando un bikini morado mientras Jacob luce shorts azules y una gorra verde, ambos compartiendo una tranquila tarde frente al mar.

¿Cita doble?

Los rumores de romance comenzaron desde Coachella 2026, cuando ambos fueron vistos conviviendo en distintos eventos privados. Desde entonces, han sido captados en varias ocasiones juntos, incluyendo recientes salidas en Los Ángeles junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, fuentes cercanas aseguran que llevan varios meses “conociéndose” y que la conexión entre ellos ha crecido de forma natural gracias a sus estilos de vida similares y su carácter reservado.