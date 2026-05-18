Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

¡Hawái confirma los rumores! Kendall Jenner y Jacob Elordi son fotografiados juntos en la playa

Después de la cita doble con Timothée Chalamet y Kylie Jenner, la modelo y el actor fueron vistos disfrutando de unos días en Kaua’i, alimentando las especulaciones sobre una posible relación.

Mayo 18, 2026 • 
Tania Franco
El momento en el que Timothée Chalamet presentó a su mamá con Jacob Elordi en los SAG Awards 2026

Instagram: Actors Awards.

Kendall Jenner y Jacob Elordi volvieron a encender las redes sociales tras ser captados juntos durante una escapada en Hawái. Las imágenes, publicadas por distintos medios estadounidenses, muestran a la modelo y al protagonista de Saltburn relajándose en una playa privada de Kaua’i, en un momento que muchos fans ya califican como “la confirmación” de su romance.

Kendall Jenner y Nicholas Galitzine encienden rumores tras su aparición juntos en Milán

Instagram: Nicholas Galitzine.

De acuerdo con People, la pareja pasó tiempo en la isla disfrutando de desayunos, cafés y paseos lejos del foco mediático. En las fotografías más comentadas, Kendall aparece usando un bikini morado mientras Jacob luce shorts azules y una gorra verde, ambos compartiendo una tranquila tarde frente al mar.

¿Cita doble?

Los rumores de romance comenzaron desde Coachella 2026, cuando ambos fueron vistos conviviendo en distintos eventos privados. Desde entonces, han sido captados en varias ocasiones juntos, incluyendo recientes salidas en Los Ángeles junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Kendall Jenner - Diseño de uñas

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, fuentes cercanas aseguran que llevan varios meses “conociéndose” y que la conexión entre ellos ha crecido de forma natural gracias a sus estilos de vida similares y su carácter reservado.

Kendall Jenner Jacob Elordi Timothée Chalamet kylie jenner
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Camila Sodi celebra sus 40 años con un poderoso mensaje sobre el amor y la vida
Entretenimiento
Camila Sodi celebra sus 40 años con un poderoso mensaje sobre el amor y la vida
Mayo 16, 2026
 · 
Tania Franco
VIDEO: Harry Styles conmueve con una canción de su pasado en el arranque de "Together, Together Tour 2026"
Entretenimiento
VIDEO: Harry Styles conmueve con una canción de su pasado en el arranque de “Together, Together Tour 2026"
Mayo 16, 2026
 · 
Tania Franco
john-travolta-hija.jpeg
Entretenimiento
John Travolta recibe la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cine de Cannes 2026
Mayo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
luis-miguel-hospitalizado
Entretenimiento
Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York
Mayo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Proyección mental: el método de manifestación que le dio el éxito a Michael Jackson
Entretenimiento
Así manifestaba el éxito Michael Jackson: el hábito que repetía todos los días
Archivos personales de Michael Jackson revelan que practicaba en privado una rutina diaria enfocada en visualizar el éxito y convertir sus sueños en realidad.
Mayo 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
beso-diego-calva-cannes.jpeg
Entretenimiento
Jordan Firstman y Diego Calva acaparan la atención en Cannes 2026
El actor y director protagonizaron un inesperado beso frente a las cámaras durante el photocall de la película “Club Kid” en el Festival de Cannes 2026
Mayo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Chayanne, Marilisa Maronesse y su hijo Lorenzo.jpg
Entretenimiento
El antes y después de la esposa de Chayanne: así era la vida de Marilisa Maronesse cuando conoció al cantante
El cantante puertorriqueño y la ex modelo venezolana se casaron en 1992 y tienen dos hijos
Marzo 07, 2025
 · 
Pamela Rodríguez