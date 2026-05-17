Así es Neo Déco, la estética vintage que revive el lujo del Art Déco en 2026 para tu hogar

Si hay una tendencia que está terminando con los interiores saturados o con un minimalismo extremo, es el Neo Déco, una propuesta que une la nostalgia del pasado con una estética moderna y contemporánea.

Y es que su inspiración proviene del Art Déco, donde la geometría y simetría son los protagonistas, para crear espacios elegantes y equilibrados, con una versión más sutil y moderna, evitando la intensidad y el exceso que hoy podrían sentirse forzados.

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¿Cómo es el Neo Déco, la nueva tendencia en diseño de interiores?

En 2026, la tendencia Neo Déco se posiciona como una de las estéticas favoritas en decoración gracias a su capacidad para mezclar lujo vintage, líneas elegantes y detalles contemporáneos para crear espacios espectaculares.

El Neo Déco rescata elementos clásicos del Art Déco como el terciopelo, los acabados metálicos, las formas geométricas y los muebles curvos, pero los adapta a hogares actuales donde la comodidad también es protagonista.

La clave de esta tendencia está en el equilibrio, pues ya no se trata de espacios excesivamente recargados, sino de incorporar piezas llamativas que aporten personalidad sin perder armonía.

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Así es como el Neo Déco incorpora el minimalismo

El Neo Déco se caracteriza por fusionar elementos clásicos con detalles modernos y futuristas, a través de siluetas elegantes del pasado con iluminación minimalista, arte contemporáneo y decoración vanguardista para crear espacios sofisticados, nostálgicos y actuales al mismo tiempo.

Expertos en diseño de interiores, aseguran que el Neo Déco se perfila como la evolución del minimalismo cálido, apostando por un lujo más visible, elegante y cuidadosamente equilibrado, lejos de los excesos pero con mayor sofisticación.

Para incorporar esta tendencia en casa no es necesario remodelar por completo, solo basta con añadir algunos acentos estratégicos: una mesa auxiliar dorada, un sillón de terciopelo, una lámpara geométrica o un espejo con inspiración vintage pueden cambiar por completo la atmósfera del espacio.

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