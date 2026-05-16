Revista
Síguenos en:
Belleza

El efecto “sillage”: el secreto para dejar un aroma irresistible sin usar demasiado perfume

El efecto sillage redefine la elegancia, donde los aromas más seductores suelen ser aquellos que apenas se perciben, pero nunca se olvidan.

Mayo 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
El efecto “sillage”: el secreto para dejar un aroma irresistible sin usar demasiado perfume

El efecto “sillage”: el secreto para dejar un aroma irresistible sin usar demasiado perfume

Getty Images

El sillage es un término francés que describe la estela aromática que deja un perfume al pasar: un aroma sutil y seductor que permanece en el aire incluso después de que la persona se ha ido.

Lejos de las aplicaciones excesivas o los aromas invasivos, el efecto sillage apuesta por la elegancia, la discreción y el misterio, pues la idea no es “oler fuerte”, sino lograr que el perfume se perciba de manera delicada y memorable.

Te podría interesar: Perfumes veganos: qué son, por qué están en tendencia y qué los hace diferentes

¿De qué depende que un perfume tenga el efecto sillage?

En perfumería, el sillage depende tanto de las notas del perfume como del pH de la piel, y para este efecto, las notas de fondo y corazón son las que dejan una estela más duradera, mientras que perfumes con mayor concentración, suelen tener aromas más intensos y persistentes.

Por ejemplo, los perfumes con notas amaderadas, almizcladas, ámbar o vainilla suelen dejar una estela más duradera, mientras que los cítricos y acuáticos tienden a ser más ligeros y efímeros.

Y por otra parte, la hidratación también juega un papel clave, ya que la piel seca absorbe el aroma rápidamente, mientras que una piel bien humectada ayuda a fijar mejor las notas del perfume.

¿Cómo conseguir el efecto sillage con tu perfume?

Para lograr un buen sillage, expertos recomiendan aplicar el perfume en puntos de pulso como cuello y muñecas, pues el calor de estas zonas permite que la fragancia se difunda de forma gradual.

Otro truco consiste en perfumar ligeramente la ropa o el cabello, aunque siempre con moderación para evitar saturar el ambiente, pues la clave está en que el aroma se descubra poco a poco.

Un buen sillage provoca que las personas se acerquen y pregunten qué perfume llevas, en lugar de notarlo desde el otro extremo de la habitación.

Te podría interesar: Los 5 perfumes de lujo más vendidos de todos los tiempos

Lee también:
Las fragancias del verano
Moda
6 fragancias ideales para el verano
Julio 15, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez
fragancias
Especiales
Las fragancias que revelan tu personalidad en primavera
Marzo 12, 2020
 · 
Comercial
donatella-versace-se-despide-nuevo-director-creativo.jpg
Moda
Donatella Versace dice adiós a Versace; Dario Vitale es el nuevo director creativo de la firma italiana
Marzo 13, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez

perfume
Melisa Velázquez
Relacionadas
Monique Eastwood, entrenadora personal de Anne Hathaway revela su intensa rutina
Belleza
Entrenadora de Anne Hathaway comparte la intensa rutina de la actriz para ‘El diablo viste a la moda 2’
Mayo 13, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Hailey Bieber habla sobre la terrible moda del pilates que ha dejado consecuencia negativas
Belleza
Hailey Bieber rompe el silencio sobre la moda del pilates y las consecuencias que nadie quiere admitir
Mayo 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La Casa Azul de Frida Kahlo pone en tendencia las uñas azul cobalto
Belleza
La Casa Azul de Frida Kahlo inspira la tendencia de uñas azul cobalto que arrasa esta temporada
Mayo 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Kris Jenner habla de su experiencia con Ozempic y los efectos secundarios que padeció
Belleza
Kris Jenner confesó que usó Ozempic y revela los efectos negativos que sufrió
Mayo 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Qué son los perfumes veganos?
Belleza
Perfumes veganos: qué son, por qué están en tendencia y qué los hace diferentes
La perfumería vive una nueva era donde el lujo también se define por la ética, la transparencia y la sostenibilidad, de ahí la popularidad de los perfumes veganos.
Mayo 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Uñas cortas con diseño
Belleza
Uñas cortas y con 3 diseños para iniciar el año
Fáciles de llevar y con diseños hermosos que llamarán la atención
Enero 05, 2026
 · 
Tania Franco
cirugias-2.jpg
Belleza
Famosas mayores de 50 años que nunca se han sometido a cirugías
Junio 03, 2020
 · 
Caras
Tipos de ácidos para la cara y cómo usarlos
Belleza
Descubre los maravillosos efectos de los ácidos para la cara en tu piel
Enero 11, 2021
 · 
Melisa Velázquez