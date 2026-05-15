RM de BTS visitó la Casa Azul de Frida Kahlo en CDMX

La visita del rapero surcoreano se viralizó luego de que el museo compartió fotos del recorrido de RM, cuyo nombre real es Kim Namjoon, por las distintas salas dedicadas a Frida Kahlo y Diego Rivera. La Casa Azul celebró que artistas internacionales continúen encontrando inspiración en el legado cultural y artístico de ambos pintores mexicanos.

Uno de los momentos que más emocionó a los fans fue el mensaje que RM dejó escrito en el libro de visitantes. El cantante expresó: “la vida vale la pena vivirla y el amor es tan hermoso... su legado seguirá brillando e inspirando a muchas generaciones”. Además, agregó un agradecimiento por “el amor y la lucha” y cerró con la frase en español “Viva la vida”.

Durante su estancia en México también recorrió otros espacios culturales como el Museo Anahuacalli y el Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria, reafirmando su gusto por las expresiones artísticas y la cultura mexicana.

La publicación del Museo Frida Kahlo acumuló miles de interacciones en pocas horas y volvió a colocar a RM entre las principales tendencias internacionales.