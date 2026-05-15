Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Jaafar Jackson recuerda la última vez que vio a Michael Jackson antes de su muerte

El protagonista de ‘Michael’ compartió el emotivo recuerdo que conserva del Rey del Pop, quien falleció cuando él tenía alrededor de 12 años.

Mayo 15, 2026 • 
Tania Franco
¡Jaafar Jackson va a su primera Met Gala! Eligió su look inspirado en Michael Jackson

Instagram: Ralph Lauren

Jaafar Jackson abrió su corazón al recordar la última vez que vio a su tío, Michael Jackson, antes de la muerte del cantante en 2009. El actor, quien dio vida al Rey del Pop en la película biográfica ‘Michael’, reveló que uno de los recuerdos más especiales que guarda ocurrió durante una cena familiar por el aniversario de sus abuelos.

El que más atesoro, probablemente diría que fue la última vez que lo vi. Tuvimos una gran cena familiar por mis abuelos; en realidad era su aniversario.
Jaafar Jackson
Jaafar Jackson - Michael Jackson

Instagram: Michael Movie

Compartió Jaafar que Michael se preparaba para viajar a Londres y continuar con los ensayos de ‘This Is It’, la serie de conciertos que marcaría su regreso a los escenarios. Gira que nunca llegó a presentar en vivo, sin embargo, sí hay una película documental de sus últimos días preparando ese esperado Tour.

Y recuerdo que me abrazó justo antes de irse y me dijo: ‘No puedo esperar para verte en julio’, porque en ese momento iba a viajar a Londres para seguir ensayando para ‘This Is It’.
Jaafar Jackson
“Es el diablo”: Brooke Shields habló sin filtros sobre el padre de Michael Jackson

Barry King/WireImage

Jaafar también recordó que durante esa noche Michael estuvo cantando, conviviendo con la familia y preguntándole sobre las actividades que realizaba en ese momento. “Realmente atesoro muchísimo ese recuerdo”, confesó el actor.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años, semanas antes del inicio de los conciertos ‘This Is It’. Jaafar tenía aproximadamente 12 años cuando perdió a su tío, una figura a la que hoy honra interpretándolo en la esperada película biográfica dirigida por Antoine Fuqua.

Michael Jackson Jaafar Jackson
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Vin Diesel y Meadow Walker conmueven en Cannes con emotivo homenaje a Paul Walker
Entretenimiento
Vin Diesel y Meadow conmueven en Cannes 2026 con emotivo homenaje a Paul Walker
Mayo 14, 2026
 · 
Tania Franco
Dua Lipa sorprende en CDMX con “Amor prohibido” en el Estadio GNP Seguros
Entretenimiento
Dua Lipa anuncia Live From Mexico, la película de sus conciertos en CDMX
Mayo 14, 2026
 · 
Tania Franco
Cate Blanchet co-funda RSL Media para proteger a los artistas de la Inteligencia Artificial
Entretenimiento
Cate Blanchett declara la guerra a la IA y crea una plataforma para defender a los artistas
Mayo 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
diego-luna-cannes.jpg
Entretenimiento
La película que llevó a Diego Luna al Festival de Cine de Cannes 2026
Mayo 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
nina-rubin-andrea-legarreta.jpeg
Entretenimiento
Andrea Legarreta revela que su hija menor dejará México
La conductora mexicana compartió uno de los momentos más emotivos de su vida familiar al revela que su hija menor, Nina Rubín, dejará México para continuar sus estudios en el extranjero
Mayo 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Álbum de la Rosalía
Entretenimiento
Rosalía confiesa lo que siente por Zendaya tras grabar juntas Euphoria
La cantante española habló sobre los nervios que sintió al compartir escena con la actriz y reveló el gesto que la hizo sentirse más cómoda en el set.
Mayo 13, 2026
 · 
Tania Franco
Emma Roberts y Evan Peters se reencuentran después de 7 años, tras su tormentosa relación
Entretenimiento
Emma Roberts y Evan Peters se reencuentran después de 7 años, tras su tormentosa relación
Los actores coincidieron en un evento de Disney para anunciar la temporada 13 de American Horror Story, años después de una de las relaciones más polémicas y complejas de Hollywood donde hubo violencia doméstica.
Mayo 13, 2026
 · 
Tania Franco
Proyección mental: el método de manifestación que le dio el éxito a Michael Jackson
Entretenimiento
Así manifestaba el éxito Michael Jackson: el hábito que repetía todos los días
Archivos personales de Michael Jackson revelan que practicaba en privado una rutina diaria enfocada en visualizar el éxito y convertir sus sueños en realidad.
Mayo 12, 2026
 · 
Melisa Velázquez