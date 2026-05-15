Jaafar Jackson recuerda la última vez que vio a Michael Jackson antes de su muerte

Jaafar Jackson abrió su corazón al recordar la última vez que vio a su tío, Michael Jackson, antes de la muerte del cantante en 2009. El actor, quien dio vida al Rey del Pop en la película biográfica ‘Michael’, reveló que uno de los recuerdos más especiales que guarda ocurrió durante una cena familiar por el aniversario de sus abuelos.

El que más atesoro, probablemente diría que fue la última vez que lo vi. Tuvimos una gran cena familiar por mis abuelos; en realidad era su aniversario. Jaafar Jackson

Instagram: Michael Movie

Compartió Jaafar que Michael se preparaba para viajar a Londres y continuar con los ensayos de ‘This Is It’, la serie de conciertos que marcaría su regreso a los escenarios. Gira que nunca llegó a presentar en vivo, sin embargo, sí hay una película documental de sus últimos días preparando ese esperado Tour.

Y recuerdo que me abrazó justo antes de irse y me dijo: ‘No puedo esperar para verte en julio’, porque en ese momento iba a viajar a Londres para seguir ensayando para ‘This Is It’. Jaafar Jackson

Barry King/WireImage

Jaafar también recordó que durante esa noche Michael estuvo cantando, conviviendo con la familia y preguntándole sobre las actividades que realizaba en ese momento. “Realmente atesoro muchísimo ese recuerdo”, confesó el actor.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años, semanas antes del inicio de los conciertos ‘This Is It’. Jaafar tenía aproximadamente 12 años cuando perdió a su tío, una figura a la que hoy honra interpretándolo en la esperada película biográfica dirigida por Antoine Fuqua.