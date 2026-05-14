Fátima Bosch debuta en la alfombra del Festival de Cannes 2026

La reina de belleza compartió en redes sociales parte de su llegada al festival, generando expectativa en sus seguidores. Bosch asistió al estreno de la película francesa “La Vie D’Une Femme”, una de las cintas que formaron parte de las actividades inaugurales del festival.

Su presencia marcó uno de los momentos más comentados de la jornada, especialmente por convertirse en una de las mexicanas que desfilaron este año en la icónica alfombra roja de Cannes.

Para la ocasión, la originaria de Tabasco eligió un vestido en tono nude con aplicaciones de pedrería y cristales multicolor, diseño que destacó por su escote en “V”, silueta ceñida y una abertura frontal pronunciada. La pieza fue completada con un clutch metálico y plataformas doradas, además de un maquillaje en tonos naturales y ondas marcadas en el cabello.

El look de Fátima Bosch se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la primera jornada del festival, gracias a su estilo sofisticado y brillante. La participación de Bosch en Cannes también representa un paso importante en su proyección internacional tras haber sido coronada como Miss Universo 2025.