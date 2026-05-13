La banda irlandesa U2 realizó una grabación especial en México

El rodaje se llevó a cabo en el Centro Histórico, principalmente en las calles República de Brasil y República en Bolivia, donde decenas de fans se congregaron para presenciar el inesperado espectáculo.

La producción incluyó un autobús escolar decorado con grafitis del artista mexicano Chavis Mármol, además de un importante despliegue de cámaras, grúas y personal de seguridad que obligó a realizar cierres parciales a la circulación. La grabación habría formado parte del próximo álbum de la agrupación, previsto para lanzarse a finales de 2026.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. aparecieron interpretando el tema sobre el autobús en movimiento, lo que recordó a los seguidores de la banda el emblemático video de “Where the streets have no name”, filmado en 1987 sobre la azotea de un edificio en Los Ángeles.

La presencia de Larry Mullen Jr. también emocionó a los fans, ya que el músico había reducido recientemente sus actividades debido a problemas de salud. Durante la grabación en México, varios asistentes compartieron videos en redes sociales donde se observa a la agrupación interactuando con el público y saludando desde las locaciones improvisadas en Pleno Centro Histórico.

La grabación en México marca una nueva etapa para U2, que mantiene una estrecha relación con el público mexicano desde hace décadas. La agrupación ya había dejado huella en el país con conciertos históricos como los realizados en el Foro Sol.