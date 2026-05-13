Quienes planean su funeral comparten un rasgo psicológico muy particular

Hablar de la muerte sigue siendo uno de los temas más incómodos para la mayoría de las personas; sin embargo, existen algunas que no solo piensan en ella, sino que deciden organizar cada detalle de su despedida mucho antes de que ocurra, tal es el caso de miembros de la realeza como la reina Isabel II o celebridades como Aretha Franklin.

Desde la música y las flores hasta el tipo de ceremonia y el mensaje final para sus seres queridos, estas personas buscan tener el control de su propio funeral y tener una despedida a la altura de sus expectativas.

La psicología explica a detalle qué tienen en común este grupo de personas que no solo se atreve a hablar de la muerte, sino que decide tomar el control y preparar su despedida a su gusto.

Te podría interesar: El último adiós de los pugs de Valentino en su funeral en Roma

¿Qué dice la psicología de que quienes planean su propio funeral antes de morir?

De acuerdo con especialistas en comportamiento humano, las personas que planean su propio funeral, comparten un rasgo psicológico muy particular: la fuerte necesidad de control y el legado que dejarán, incluso en sus últimos momentos sobre la tierra.

Más allá del miedo a morir, se trata de una conducta que se relaciona con personas extremadamente organizadas, reflexivas y con una alta conciencia sobre el impacto emocional y económico que su partida puede causar en sus seres queridos.

Para ellos, saber que todo quedará resuelto y que no dejan cargas, les resulta muy tranquilizador y una sensación de mantener el orden hasta el último momento, evitando los conflictos familiares tras su muerte.

Por otra parte, estas personas entienden que la muerte es un proceso inevitable y consideran que prepararse para ese día, también es un acto de amor para sí mismos y para los demás.

¿Qué dice la psicología de que quienes planean su propio funeral antes de morir? Getty Images

Beneficios de planear tu funeral

Además de brindar tranquilidad y evitar conflictos familiares, planear tu funeral asegura que tu despedida refleje tus deseos, es decir, que la forma en la que dices adiós está bajo tus propios términos.

Cuidar cada detalle, desde la música, las flores y el lugar de tu última morada, entre otros detalles, también te da paz y tranquilidad.