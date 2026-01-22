Suscríbete
Personalidades

El último adiós de los pugs de Valentino en su funeral en Roma

La despedida tuvo lugar en la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, en Roma, donde el diseñador fue homenajeado por la industria de la moda

Enero 22, 2026 • 
Tania Franco
El último adiós de los pugs de Valentino en su funeral en Roma

Gianni GIANSANTI/Gamma-Rapho via Getty Images

En medio de flores blancas, silencios solemnes y figuras históricas de la industria de la moda reunidas en Roma, una imagen logró atravesar el protocolo, el lujo y la formalidad del momento. No fue un vestido, ni un discurso, ni un nombre célebre. Fueron los pugs de Valentino Garavani, presentes en su despedida final, los que terminaron por romperle el corazón al mundo.

Cuando sus pugs dijeron adiós

Mientras Italia rendía homenaje al creador que redefinió la elegancia y la alta costura durante décadas, la escena capturada por las cámaras mostraba algo profundamente humano: uno de sus perros, sostenido en brazos, mirando alrededor con desconcierto. Un gesto pequeño, silencioso, pero devastadoramente elocuente.

El último adiós de los pugs de Valentino en su funeral en Roma

Instagram.

Su amor por los animales

Valentino siempre fue claro sobre su amor por los animales, y especialmente por sus pugs, quienes lo acompañaron durante años como parte inseparable de su vida cotidiana. Verlos ahí, en la capilla mortuoria, fue un recordatorio de que detrás del mito, del maestro y del imperio creativo, existía un hombre sensible, afectuoso y profundamente emocional.

El duelo visto desde la lealtad más pura

En una despedida marcada por la presencia de nombres como Donatella Versace, Pierpaolo Piccioli, Maria Grazia Chiuri y Alessandro Michele, fueron los pugs quienes protagonizaron el momento más honesto y conmovedor.

Funeral de Valentino

STYLE NOT COM

En una industria acostumbrada a narrar el glamour, la perfección y la distancia, esta fotografía recordó que el legado de Valentino no solo vive en el rojo que lleva su nombre o en los vestidos que marcaron época, sino también en los vínculos que construyó fuera de los reflectores.

Valentino Roma
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Muere Valentino, el diseñador que convirtió el rojo en símbolo de elegancia
Moda
Muere Valentino, el diseñador que convirtió el rojo en símbolo de elegancia
Enero 19, 2026
 · 
Tania Franco
chiara-ferragni-multa-fines-beneficos.png
Personalidades
Chiara Ferragni es absuelta de los cargos de estafa en juicio del “Caso Pandoro”
Enero 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
WhatsApp Image 2026-01-13 at 12.17.36 PM.jpeg
Personalidades
Valeria Slim Serrano, nieta de Carlos Slim se compromete con Justo Fernández del Valle
Enero 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Juanpa Zurita lleva el orgullo mexicano a los Golden Globes 2026
Personalidades
Juanpa Zurita lleva el orgullo mexicano a los Golden Globes 2026
Enero 12, 2026
 · 
Tania Franco
Spakio-emprendimiento-apertura.jpg
Personalidades
Las CARAS del emprendimiento: Luis Orestano Robledo, Marcos Suárez Martínez y Santiago González Baqué
Los creadores de Spakio, el lugar que ha cambiado la imagen del almacenamiento
Noviembre 27, 2023
 · 
Emiliano Lobato
CARAS0129.jpg
Personalidades
María Elena Torruco de Slim nos habla en exclusiva de su libro Bienvenidos a mi mesa
Por primera vez nos cuenta su historia y nos habla de su libro, su familia, carrera, su amor por México y El Espacio de Michelle, la fundación de su hermana, adonde se destinan las ventas de su libro.
Enero 02, 2026
 · 
Lucía Alarcón
DAVID-VICTORIA-BECKHAM-HIJOS.jpg
Personalidades
¿Quiénes son los hijos de David y Victoria Beckham? Todo lo que debes saber de ellos
El clan Beckham ha buscado mantener un equilibrio entre la exposición pública y la privacidad
Octubre 11, 2023
 · 
Laura Reyes
María Hinojos
Personalidades
Ellas son algunas jóvenes promesas que liderarán el futuro
Marzo 09, 2021
 · 
Diana Laura Sánchez