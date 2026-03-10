Revista
Travel

El espectacular destino de China que inspiró las montañas flotantes de Avatar

El paisaje de Wulingyuan, con sus imponentes pilares de roca entre la niebla, sirvió de inspiración para Pandora en la película de James Cameron

Marzo 10, 2026 • 
Tania Franco
El espectacular destino de China que inspiró las montañas flotantes de Avatar

Nikada/Getty Images

En la provincia china de Hunan se encuentra uno de los paisajes naturales más sorprendentes del planeta: el Área Escénica de Wulingyuan, dentro del Parque Nacional Zhangjiajie, un destino cuya singular geografía inspiró las famosas montañas flotantes del mundo de Pandora en la película Avatar.

Con miles de pilares de piedra arenisca que se elevan entre la niebla y la vegetación, este lugar parece sacado de un universo de ciencia ficción. No es casualidad que el director James Cameron tomara como referencia este paisaje para crear uno de los escenarios más icónicos del cine contemporáneo.

Zhangjiajie: el espectacular destino de China que inspiró las montañas flotantes de Avatar

Zephyr18/Getty Images

El Área Escénica de Wulingyuan es un sitio natural protegido que abarca más de 26,000 hectáreas de montañas, valles, bosques y formaciones rocosas verticales. Sus característicos pilares de piedra —algunos de más de 200 metros de altura— se formaron a lo largo de millones de años debido a la erosión del agua y el viento sobre la roca arenisca.

El origen real de las montañas de Pandora

Durante la producción de Avatar en 2009, el equipo creativo buscaba paisajes naturales que pudieran servir como inspiración para el planeta Pandora.

Las montañas del parque de Zhangjiajie llamaron particularmente la atención por su apariencia vertical y misteriosa. De hecho, una de las formaciones rocosas más famosas del parque fue rebautizada como “Avatar Hallelujah Mountain” después del estreno de la película.

El espectacular destino de China que inspiró las montañas flotantes de Avatar

4045/Getty Images

El área de Wulingyuan fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992, gracias a su extraordinaria biodiversidad y a su paisaje geológico único. El parque cuenta con más de 3,000 pilares y picos de piedra, además de cuevas, cascadas, puentes naturales y densos bosques subtropicales que albergan una gran variedad de especies animales y vegetales.

Hoy en día, el lugar es considerado uno de los destinos naturales más impactantes de Asia, tanto para viajeros como para fotógrafos de naturaleza.

China Avatar
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Park City, el destino de invierno donde el ski se combina con experiencias únicas
Travel
Park City, el destino de invierno donde el ski se combina con experiencias únicas
Marzo 06, 2026
 · 
Lucía Alarcón de Zamacona
London Bridge.jpg
Travel
Londres es elegida la mejor ciudad de Europa en 2026
Marzo 04, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Por qué Azay-le-Rideau es uno de los castillos más impresionantes de Francia
Travel
Por qué Azay-le-Rideau es uno de los castillos más impresionantes de Francia
Marzo 01, 2026
 · 
Tania Franco
este-es-el-resort-solo-para-adultos-en-riviera-maya-perfecto-para-disfrutar-en-pareja-hyatt-vivid-playa-del-carmen.jpg
Travel
¿Buscas una escapada romántica? Este es el resort (solo para adultos) en Riviera Maya perfecto para ti
Febrero 11, 2026
 · 
Caras
El castillo que inspiró a los cuentos de Disney
Travel
El castillo que inspiró a los cuentos de Disney, la historia detrás de Neuschwanstein
Cómo un palacio bávaro de cuento de hadas se convirtió en el referente visual de los castillos más emblemáticos de Disney
Enero 12, 2026
 · 
Tania Franco
exterior-aerial-view.jpg
Travel
Descubre los destinos más trendy de México
Recibe el 2026 con unas vacaciones llenas de lujo, relajación, naturaleza, diseño y experiencias exclusivas para viajar con estilo con Evoke
Diciembre 15, 2025
¿Qué se come en Finlandia? La cocina nórdica más honesta y conectada con la naturaleza
Travel
¿Qué se come en Finlandia? La cocina nórdica más honesta y conectada con la naturaleza
Una gastronomía marcada por las estaciones, el silencio y el respeto por el entorno
Enero 21, 2026
 · 
Tania Franco
jaden-smith-wenwen-han-1200x675.jpg
Entretenimiento
Así luce hoy Wenwen Han, la niña que coprotagonizó “Karate Kid” con Jaden Smith
La joven actriz se mantiene activa en su país natal aunque con un perfil bajo
Octubre 16, 2024
 · 
Laura Reyes