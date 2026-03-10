El espectacular destino de China que inspiró las montañas flotantes de Avatar

En la provincia china de Hunan se encuentra uno de los paisajes naturales más sorprendentes del planeta: el Área Escénica de Wulingyuan, dentro del Parque Nacional Zhangjiajie, un destino cuya singular geografía inspiró las famosas montañas flotantes del mundo de Pandora en la película Avatar.

Con miles de pilares de piedra arenisca que se elevan entre la niebla y la vegetación, este lugar parece sacado de un universo de ciencia ficción. No es casualidad que el director James Cameron tomara como referencia este paisaje para crear uno de los escenarios más icónicos del cine contemporáneo.

Zephyr18/Getty Images

El Área Escénica de Wulingyuan es un sitio natural protegido que abarca más de 26,000 hectáreas de montañas, valles, bosques y formaciones rocosas verticales. Sus característicos pilares de piedra —algunos de más de 200 metros de altura— se formaron a lo largo de millones de años debido a la erosión del agua y el viento sobre la roca arenisca.

El origen real de las montañas de Pandora

Durante la producción de Avatar en 2009, el equipo creativo buscaba paisajes naturales que pudieran servir como inspiración para el planeta Pandora.

Las montañas del parque de Zhangjiajie llamaron particularmente la atención por su apariencia vertical y misteriosa. De hecho, una de las formaciones rocosas más famosas del parque fue rebautizada como “Avatar Hallelujah Mountain” después del estreno de la película.

4045/Getty Images

El área de Wulingyuan fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992, gracias a su extraordinaria biodiversidad y a su paisaje geológico único. El parque cuenta con más de 3,000 pilares y picos de piedra, además de cuevas, cascadas, puentes naturales y densos bosques subtropicales que albergan una gran variedad de especies animales y vegetales.

Hoy en día, el lugar es considerado uno de los destinos naturales más impactantes de Asia, tanto para viajeros como para fotógrafos de naturaleza.