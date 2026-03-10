Lifestyle
Película del director James Cameron, una ficción en la tierra de Pandora que conquistó las taquillas del cine de todo el mundo.
Travel
El espectacular destino de China que inspiró las montañas flotantes de Avatar
El paisaje de Wulingyuan, con sus imponentes pilares de roca entre la niebla, sirvió de inspiración para Pandora en la película de James Cameron
Marzo 10, 2026
·
Tania Franco