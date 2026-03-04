Revista
Londres es elegida la mejor ciudad de Europa en 2026

El aumento del número de visitantes, un tipo de cambio más favorable y un renacimiento de la hospitalidad de lujo están impulsando nuevos viajes a la “Capital de las Capitales”

Marzo 04, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
London Bridge.jpg

Cada año, Resonance, una consultora especializada en mercado inmobiliario, turismo y desarrollo económico, publica un ranking anual de las mejores ciudades de Europa. En 2026, Londres, la “Capital de las Capitales”, ocupa el primer lugar en la cuarta edición del ranking anual de las mejores ciudades de Europa.

La metodología se centra en tres áreas principales: livability (calidad de vida urbana), que incluye caminabilidad, naturaleza y parques, transporte público y calidad del aire; lovability (atractividad cultural), que incluye cultura, vida nocturna, gastronomía y atracciones; y prosperity (prosperidad económica), que considera la fortaleza económica, la participación de la fuerza laboral, el nivel educativo y la conectividad aérea. El ranking también evalúa la visibilidad digital y cultural, utilizando datos de Instagram, Google Trends y, por primera vez en 2026, de TikTok para medir la relevancia global de cada ciudad. El informe combina datos globales generados por usuarios, indicadores estadísticos de desempeño y nuevas investigaciones propias, incluido un estudio realizado por Ipsos con más de 21.000 entrevistados en 30 países, para crear el ranking de ciudades más completo del mundo.

Londres alcanza la posición número 1 en 3 de las 34 subcategorías evaluadas, más que cualquier otra ciudad, lidera los índices generales de Prosperity y Lovability y aparece en la posición número 2 en Livability.

London.jpg

El atractivo magnético de Londres continúa atrayendo a un público global, desde estudiantes y emprendedores hasta turistas y líderes corporativos. El dinamismo de la ciudad se refleja en el fuerte gasto de los viajeros internacionales, que en 2024 alcanzó casi €18,9 mil millones, por encima de los €14,9 mil millones registrados en 2023, lo que garantiza a Londres el tercer mayor volumen de gasto turístico del mundo, superando destinos como Nueva York y Dubái.

Beneficiándose de una libra más débil, Londres continúa siendo un destino aspiracional en muchas listas de viaje. El Aeropuerto de Heathrow registró cifras récord de llegadas, superando los niveles de pasajeros anteriores a la pandemia, mientras que la reciente modernización de €274 millones del Aeropuerto de Gatwick refuerza la excelencia de la infraestructura de la ciudad, con nuevas terminales y mejoras en las comodidades para los viajeros. No por casualidad, los aeropuertos de la ciudad ocupan el primer lugar en el ranking de las 100 principales ciudades.

También se está estudiando un impuesto turístico sobre todas estas pernoctaciones, algo que sorprendentemente nunca se había implementado en la ciudad. Se estima que la medida podría generar cerca de €274 millones al año para financiar servicios públicos e infraestructura urbana. En caso de aprobarse, se espera que entre en vigor en 2027.

