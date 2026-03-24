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5 pueblos mágicos cerca de CDMX para escaparte en Semana Santa

Estos lugares combinan encanto, buena comida y el tipo de atmósfera perfecta para desconectarte sin irte demasiado lejos

Marzo 24, 2026 • 
Tania Franco
Oaxaca

Thomas Barwick/Getty Images

Semana Santa es el pretexto ideal para salir de la rutina y cambiar el ritmo de la ciudad por unos días de descanso en lugares con encanto, buena gastronomía, hoteles con personalidad y paisajes que invitan a bajar la velocidad. Cerca de la CDMX hay destinos que logran ese balance entre comodidad, estética y experiencia, perfectos para una escapada con un aire lifestyle y sofisticado.

San Miguel de Allende

San Miguel de Allende sigue siendo uno de los grandes favoritos para una escapada con estilo. Sus calles empedradas, terrazas, galerías, hoteles con sense of place y propuestas gastronómicas lo convierten en un destino que mezcla historia con una vibra contemporánea. Es ideal para pasar Semana Santa entre brunches largos, caminatas al atardecer y noches en espacios llenos de diseño.

Qué hacer en San Miguel de Allende in Guanajuato, Mexico

R.M. Nunes/Getty Images/iStockphoto

Oaxaca Centro

Oaxaca Centro es una gran elección para quienes buscan una experiencia más sensorial. Aquí, la arquitectura, el arte popular, la cocina y el ambiente de sus calles crean un viaje mucho más rico que una simple salida de fin de semana. Entre patios coloniales, hoteles boutique y restaurantes memorables, el centro de Oaxaca tiene ese encanto que logra sentirse auténtico y sofisticado al mismo tiempo.

Hierve El Agua, Oaxaca, Mexico

Piero Zanetti / 500px/Getty Images/500px

Peña de Bernal

Perfecta para quienes quieren un plan corto, bonito y sin demasiada logística. El pueblo tiene una atmósfera tranquila, vistas muy especiales y ese ritmo pausado que se agradece en días de descanso. Entre terrazas, hospedajes acogedores y la presencia imponente del monolito, se convierte en una opción ideal para una escapada romántica o un viaje para simplemente desconectarse.

Peña de Bernal - 5 pueblos mágicos cerca de CDMX para Semana Santa

Peña de Bernal or Bernal Peak, is a 1,421 ft tall monolith, one of the tallest in the world, Peña de Bernal is located in San Sebastián Bernal, a small town in the Mexican state of Querétaro. The porphyritic monolith was formed about 8.7 million years ago.

©fitopardo/Getty Images

Valle de Bravo

Valle de Bravo tiene una fórmula de bosque, agua, arquitectura atractiva y una oferta hotelera que va del descanso total al fin de semana social. Puedes pasar el día entre vistas a la presa, spas, restaurantes con terraza y rincones rodeados de naturaleza. Es uno de esos destinos que permiten hacer mucho o no hacer nada, pero siempre con una sensación de escape bien cuidada.

Velo de Novia, Valle de Bravo, Mexico

Simon McGill/Getty Images

Tepoztlán

Un lugar que conserva ese magnetismo que lo ha convertido en un clásico de escapada. Su mezcla de montañas, calles vivas, mercados, hoteles boutique y espacios de bienestar lo hacen ideal para quienes quieren una pausa más relajada, con un toque espiritual y estético. Es el tipo de destino donde una mañana lenta, una buena comida y una vista a las montañas bastan para sentir que el viaje valió la pena.

Tepoztlán Morelos

tony/Getty Images/iStockphoto

No hace falta tomar un vuelo largo para vivir una escapada especial. Cerca de la CDMX hay destinos que ofrecen escenarios memorables para una Semana Santa mucho más atractiva. Ya sea que prefieras la sofisticación de San Miguel, la riqueza cultural de Oaxaca, la calma de Bernal, la naturaleza de Valle o la vibra bohemia de Tepoztlán.

Oaxaca San Miguel de Allende Peña de Bernal Valle de Bravo Qué hacer en la CDMX semana santa Fin de semana
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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