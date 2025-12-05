Suscríbete
Travel

¿Qué hacer un fin de semana en San Miguel de Allende?

Un lugar que se siente como hogar, lleno de arte, gastronomía y cultura

Diciembre 05, 2025 • 
Tania Franco
Qué hacer en San Miguel de Allende in Guanajuato, Mexico

R.M. Nunes/Getty Images/iStockphoto

Más que un destino, San Miguel de Allende es un lugar histórico que acoge arte y experiencias de lujo que te harán sentir como en casa. Es cuna de historia y cuenta con una de las parroquias más espectaculares del mundo.

A tan solo cuatro horas de la Ciudad de México, este lugar se convierte en la oportunidad perfecta para pasar de un fin de semana clásico, a una experiencia extraordinaria pintada del folclor mexicano. Te contamos los secretos mejor guardados de San Miguel de Allende.

Rosewood San Miguel de Allende

Un refugio colonial con esencia de lujo. Este hotel de alta gama —que incluso ha recibido al mismísimo Sol de México— es la elección perfecta para un fin de semana memorable. Su propuesta gastronómica de primer nivel y la arquitectura que distingue a la cadena por su impecable sense of place conquistan desde el primer momento.

Rosewood San Miguel de Allende

Rosewood San Miguel de Allende.

Pero el verdadero sello de la casa está en su coctelería, electo como uno de los 7 mejores bares hoteleros del mundo, este es dirigido por la excepcional Ana Paula Ulrich: una creadora que domina el arte de la mixología y transforma cada bebida en una experiencia sensorial, elevada por ingredientes locales y una profunda conexión con la estacionalidad. Puedes deleitar tu paladar con sabores fusionados con especias y toques gastronómicos únicos dentro de cada cóctel en Pirules Garden Kitchen o Luna Rooftop.

Rooftop en San Miguel de Allende

Rosewood San Miguel de Allende.

Arte en vivo

En la zona centro, a unos cuantos metros de la parroquia, se encuentra un rincón de arte nacional liderado por David Vázquez, el mismo autor de cientos de obras que vende y pinta en su “Galería Ascender”. El pintor convierte el arte en una experiencia, siendo que —si corres con suerte— puedes presenciar el nacimiento de una obra, con pincel en mano, David te invita a vivir su proceso artístico en el corazón de San Miguel de Allende.

Arte en San Miguel de Allende

Instagram: arte_dabyd_vazquez

Parroquia de San Miguel de Allende

Emblema absoluto de San Miguel de Allende, debe su fachada neogótica, construida por Zeferino Gutiérrez Muñoz, un talentoso albañil indígena autodidacta que, inspirado en postales de la catedral de Köln en Alemania, transformó por completo la imagen del templo a finales del siglo XIX.

Parroquia de San Miguel de Allende

Danny Lehman/Getty Images

La Aurora

San Miguel de Allende se distingue por su amplia cantidad de arte. Con “La Aurora” como opción principal, este centro de arte y diseño, nació en 1902 como una de las fábricas textiles más importantes de México. El dueño de la fábrica tenía un cariño especial por la hija de su amigo, Aurora Gil Lámbarri, de ahí nace el nombre.

San Miguel de Allende es, en esencia, un destino donde el lujo se vive sin prisa y la calidez se siente en cada rincón: en su arquitectura rosa que se enciende al atardecer, en sus hoteles de clase mundial, en su gastronomía creativa y en la cercanía humana que define a su gente. Entre historia, arte y experiencias sensoriales que solo esta ciudad puede ofrecer, San Miguel se convierte en un viaje inolvidable, un refugio sofisticado que invita a regresar una y otra vez.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
rockefeller-center-tree-1-1200x675.jpg
Lifestyle
El árbol de Navidad del Rockefeller Center celebra su 93.ª ceremonia de encendido
Diciembre 04, 2025
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Menorca, playas secretas en España
Travel
La isla mediterránea de aguas turquesa poco conocida: Menorca
Noviembre 28, 2025
 · 
Tania Franco
Faroe Islands: el paraíso intacto de Europa que huye del sobreturismo
Travel
Faroe Islands, el paraíso intacto de Europa que huye del sobreturismo
Noviembre 27, 2025
 · 
Tania Franco
Las 5 playas más impresionantes de Hawái
Travel
Las 5 playas más impresionantes de Hawái
Noviembre 26, 2025
 · 
Tania Franco
Primer vistazo a la nueva tierra de Frozen en Disney
Travel
Primer vistazo a la nueva tierra de “Frozen” en Disneyland Paris y fecha de apertura
Revelan imágenes exclusivas del esperado World of Frozen y entusiasma a los fans con detalles nunca antes vistos
Noviembre 25, 2025
 · 
Tania Franco
Zambia
Travel
El tesoro escondido de África que conquista a los viajeros sofisticados
Safaris exclusivos, lodges de lujo y maravillas naturales únicas en un país aún poco explorado
Noviembre 24, 2025
 · 
Tania Franco
El secreto jurásico de Francia vive en Normandía, entre playas y acantilados
Travel
El secreto jurásico de Francia vive en Normandía, entre playas y acantilados
Un destino sorprendente donde fósiles del Jurásico y el Cretácico revelan millones de años de historia
Noviembre 21, 2025
 · 
Tania Franco
Workation Retreats: la nueva forma de trabajar mientras viajas
Travel
Workation Retreats para trabajar desde destinos increíbles
La tendencia que combina trabajo remoto, bienestar y viajes en un solo destino
Noviembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
Los Campos Elíseos dan la bienvenida a la Navidad
Travel
Los Campos Elíseos se encienden y le dan la bienvenida a la Navidad
La icónica avenida de París se iluminó el 16 de noviembre con un espectáculo
Noviembre 17, 2025
 · 
Tania Franco