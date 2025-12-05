Rosalía anuncia nuevas fechas en México con su gira Lux Tour 2026

Rosalía eligió la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, para presentarse en la gira que promete ser la más teatral. Hasta ahora se han confirmado cuatro fechas en México:

15 de agosto en la Arena VFG, Guadalajara

19 de agosto en la Arena Monterrey

24 y 26 de agosto en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México

Los boletos para ver a Rosalía estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa se llevará a cabo en Banamex el 10 de diciembre, mientras que la venta general será el 11 de diciembre. Ocesa informó que este evento incluirá una venta exclusiva para fans destacados, la cual se llevará a cabo el 9 de diciembre a las 9:00 AM, y a la que solo se podrá acceder mediante registro previo en la página rosalia.com/#tour.

Aunque no hay un setlist confirmado, se anticipa que incluiría varias piezas de su nuevo disco Lux, como, “Sexo, violencia, llantas”, “Reliquia”, “Berghain”, “Mío cristo”, “La perla”, y “Magnolias”, aunque también podría interpretar algunos de sus grandes éxitos como, “Despechá”, “Saoko”, “Motomami”, “Pienso en tu mirá” y más.

La intérprete catalana volverá a nuestro país después de cuatro años con su tour en el que fusiona orquesta sinfónica, ópera y obras multilingües.

