Christian Nodal demanda a Cazzu por la pensión de su hija Inti

El cantante inició un pleito legal contra la madre de su hija por un asunto relacionado con la pensión de su hija Inti

Diciembre 05, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Christian Nodal y Cazzu desataron rumores de que podrían estar esperando a su segundo hijo

Luego de que Cazzu se quejara del monto de la pensión que recibe del padre de su hija, quien aseguró que no “otorga un pago de manutención suficiente para cubrir las necesidades de la menor de edad”, según Ventaneando, Nodal demandó a la intérprete de “La Cueva”, por presuntamente aportar 1 millón de pesos al mes para el cuidado de su hija.

Contrario a la versión de la argentina, Nodal asegura que le da una millonaria pensión en efectivo a Cazzu para la manutención de su hija. Pati Chapoy dijo que en el documento presentado, “afirma aportar durante un año un total de 12 millones de pesos, que Cazzu le pidió uno por mes, en efectivo y en su mano, para que hacienda de Argentina no se diera cuenta”.

En el documento se lee que Nodal envió a Cazzu, dinero bajo el concepto de alimentos. Los pagos se realizaron a través de “terceros”, esto debido a una solicitud de la cantante argentina, pues ella accedió a recibirlo de esta manera.

Además, en la demanda, Nodal también solicita convivir con su hija y tener mayor injerencia en las decisiones que tengan que ver con la menor. “Es absolutamente mi deseo, además de la convivencia, la presencia y el poder de participar en las decisiones que impacten en el desarrollo y bienestar de mi hija, así como estar en los momentos más relevantes de su crecimiento”.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
