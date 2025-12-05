Suscríbete
Entretenimiento

¿Noah Schnapp y Charles Leclerc se parecen?

Una comparación que nació en redes y que rápidamente se volvió viral del actor de “Stranger Things” y el piloto de Ferrari

Diciembre 04, 2025 • 
Tania Franco
Noah Schnapp y Charles Leclerc se parecen

El internet encontró un nuevo parecido viral y esta vez los protagonistas provienen de mundos completamente distintos: Noah Schnapp, estrella de “Stranger Things”, y Charles Leclerc, uno de los pilotos más queridos de la Fórmula 1.

Aunque uno ha conquistado Hollywood y el otro las pistas de carreras alrededor del mundo, lo cierto es que sus rasgos hicieron que cientos de usuarios señalaran que podrían pasar como hermanos. El contenido no tardó en hacerse viral, acumulando miles de likes y reacciones, con seguidores comparándolos y asegurando que jamás habían notado el parecido hasta ahora.

Mientras algunos fans afirman que la semejanza es innegable, otros defienden que cada uno tiene un encanto único. Lo que sí es claro es que este curioso cruce entre el mundo del entretenimiento y el automovilismo llegó para divertir a las redes y colocar una vez más a ambos íconos en la conversación digital del momento.

stranger things F1 Charles Leclerc
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
rockefeller-center-tree-1-1200x675.jpg
Lifestyle
El árbol de Navidad del Rockefeller Center celebra su 93.ª ceremonia de encendido
Diciembre 04, 2025
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
michael-jackson-serie.jpeg
Entretenimiento
Michael Jackson será interpretado por su sobrino en la nueva película, Michael
Diciembre 04, 2025
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
NABY9647.jpg
Entretenimiento
Issabela Camil en “The Coat”, la feminidad que que abraza la moda
Diciembre 03, 2025
paulina-rubio-1200x675.jpg
Entretenimiento
Paulina Rubio es desalojada de su casa en Miami por esta razón
Diciembre 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nawat-fatima-bosch.jpeg
Entretenimiento
Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por presunta difamación
La polémica de Miss Universo continúa, luego de que se diera a conocer que el presidente de Miss Universe Tailandia, demandó de manera penal a la mexicana tras el altercado que protagonizaron el 4 de noviembre
Diciembre 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jamie Campbell Bower revela el secreto detrás de la inquietante voz de Vecna en Stranger Things
Entretenimiento
Jamie Campbell Bower revela el secreto detrás de la inquietante voz de Vecna en “Stranger Things”
Así nació el tono oscuro y preciso del villano más temido de la serie del momento
Diciembre 03, 2025
 · 
Tania Franco
bad bunny
Entretenimiento
Bad Bunny supera a Taylor Swift como el artista más escuchado del mundo en Spotify 2025
Después de dos años, el puertorriqueño volvió al primer lugar de lo más reproducido en la plataforma de streaming, con su álbum “Debí tirar más fotos”
Diciembre 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Qué pasó con Edmund de Narnia y por qué desapareció del cine tras el éxito mundial
Entretenimiento
Qué pasó con Edmund de Narnia y por qué desapareció del cine tras el éxito mundial
Skandar Keynes protagonizó una de las sagas fantásticas más taquilleras de los 2000
Diciembre 03, 2025
 · 
Tania Franco
dua-lipa-concierto-cdmx.jpeg
Entretenimiento
Dua Lipa sorprende en su segundo concierto con Fher de Maná
La cantante continúa enamorando a sus fans mexicanos; durante su segundo show en la Ciudad de México apareció en el escenario Fher de Maná, con quien cantó el reconocido tema “Oye mi amor”
Diciembre 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez