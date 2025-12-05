¿Noah Schnapp y Charles Leclerc se parecen?

El internet encontró un nuevo parecido viral y esta vez los protagonistas provienen de mundos completamente distintos: Noah Schnapp, estrella de “Stranger Things”, y Charles Leclerc, uno de los pilotos más queridos de la Fórmula 1.

Aunque uno ha conquistado Hollywood y el otro las pistas de carreras alrededor del mundo, lo cierto es que sus rasgos hicieron que cientos de usuarios señalaran que podrían pasar como hermanos. El contenido no tardó en hacerse viral, acumulando miles de likes y reacciones, con seguidores comparándolos y asegurando que jamás habían notado el parecido hasta ahora.

Mientras algunos fans afirman que la semejanza es innegable, otros defienden que cada uno tiene un encanto único. Lo que sí es claro es que este curioso cruce entre el mundo del entretenimiento y el automovilismo llegó para divertir a las redes y colocar una vez más a ambos íconos en la conversación digital del momento.