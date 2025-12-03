Dua Lipa sorprende en su segundo concierto con Fher de Maná

Dua Lipa cantó una de las canciones más famosas en México, de Maná. La estrella pop británica hizo vibrar a miles de asistentes en el Estadio GNP Seguros, en su segunda fecha de los conciertos que ofrecerá en la ciudad como parte de su Radical Optimism Tour.

Con un show cargado de energía, coreografías impecables y un setlist de sus grandes éxitos, la cantante de 30 años rindió homenaje a México. Tras sus dos conciertos, dará un tercer concierto el 5 de diciembre en el que se espera que interprete un cover especial como lo ha hecho en sus conciertos anteriores.

Dua Lipa abrió su concierto con “Training Season”, después durante dos horas, incluyó hits en su repertorio como “Don’t Start Now”, “Levitating” y “Houdini”. Hasta que a mitad del show, la famosa eligió el tema de Maná, como parte de sus covers, la sorpresa más grande que el propio Fher apareció en el escenario en medio de la euforia del público.

