Kevin Jonas revela por qué tardó 20 años en lanzar una canción como solista

El integrante de los Jonas Brothers confesó en el programa de Kelly Clarkson que no era miedo ni falta de talento

Diciembre 01, 2025 • 
Tania Franco
Scott Legato/Getty Images

Tras más de dos décadas de carrera musical, Kevin Jonas finalmente dio el paso que muchos fans esperaban: presentar música como solista. Durante su reciente visita a The Kelly Clarkson Show, el músico explicó con total honestidad la razón por la que este debut llegó hasta ahora.

Kelly Clarkson fue directa al reconocer la calidad del tema y preguntarle por qué había esperado tanto. Kevin respondió que no se trató de inseguridad artística, sino de una búsqueda personal profunda.

Me tomó mucho tiempo encontrar la canción correcta.
Kevin Jonas.

El cantante destacó el respaldo constante de sus hermanos, miembros de Jonas Brothers, así como de su esposa y su familia. Sin embargo, dejó claro que el factor decisivo fue interno: “Tenía que estar listo para mí”, confesó. Después de 20 años en la industria, entendió que no todo depende del éxito colectivo, sino de sentirse preparado para alzar la voz de manera individual.

Kevin Jonas Brothers
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
