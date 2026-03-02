Revista
Entretenimiento

Shakira rompe récord de asistencia en el Zócalo, tras 19 años de su último concierto gratuito en CDMX

La cantante colombiana superó la marca histórica del 2007 y convirtió su regreso al Zócalo capitalino en uno de los eventos musicales más multitudinarios en la historia reciente de la Ciudad de México

Marzo 02, 2026 • 
Tania Franco
Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México 2026

Instagram: Shakira.

Casi dos décadas después de su última presentación gratuita en el Zócalo —en 2007— Shakira volvió al corazón de la capital mexicana y lo hizo a lo grande. La intérprete de Antología y Loba reunió a 400 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales, superando así el récord previo que ostentaban otros espectáculos masivos en la plancha del Zócalo.

Una mujer imparable

Shakira logró llenar 13 conciertos con entradas agotadas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, acumulando más de 800 000 boletos vendidos en total. El concierto formó parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, en la que repasó los mayores éxitos de su carrera, desde clásicos de los noventa hasta sus colaboraciones más recientes. Además, sorprendió con invitados especiales y una producción diseñada para un espacio abierto de dimensiones históricas.

La cifra no solo confirma la vigencia global de la artista, sino también la conexión única que mantiene con el público mexicano. Su regreso al Zócalo, 19 años después, fue un momento cultural que reafirma su lugar como una de las figuras latinas más influyentes de su generación.

Shakira Zócalo Qué hacer en la CDMX CDMX
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
