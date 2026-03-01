Revista
Rosalía gana el premio a artista internacional del año en los Brit Awards 2026

La española recibió uno de los premios más importantes de la música en el Reino Unido, durante la gala celebrada en Mánchester

Diana Laura Sánchez
Rosalía interpretó por primera vez en vivo una versión de su tema “Berghain”, acompañada por la islandesa Björk y por una orquesta y bailarines, convirtiendo el escenario en el famoso club berlinés. A golpe de violines, Rosalía apareció vestida con su angelical atuendo blanco, comenzó a cantar operísticamente en alemán, en un espectáculo que pasó de lo sinfónico a lo electrónico y terminó en una auténtica rave.

La artista se alzó con la estatuilla ámbar al imponerse al puertorriqueño Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter y más artistas.

Rosalía subió al escenario del estadio Co-Op Live con el pelo recogido y un vestido rojo con el que lució radiante para recibir el galardón de manos de Jade, exintegrante de la girlband Little Mix. Durante su discurso agradeció al resto de compañeros de la industria, “que hacen música en español”, así como a su madre y al resto de su familia. “Sigamos celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes”, manifestó.

En 49 ediciones de los BRIT, la artista es la primera española en ganar el galardón de Artista Internacional del Año.

Cabe mencionar que en la gala también actuaron Harry Styles, en su regreso a los escenarios tras una pausa de tres años.

Rosalía optó por un auendo etéreo y dramático entre plumas, de la firma de moda francesa CHANEL, un diseño two-piece escultórico, con un juego de texturas opuestas en color blanco y negro.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
