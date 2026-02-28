Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se habrían casado en Mónaco

Un video grabado en Mónaco encendió las redes este 28 de febrero del 2026. En las imágenes se ve a Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux vestidos de blanco, acompañados por escoltas, mientras recorren Monte Carlo a bordo de Ferrari rojo clásico, escena que rápidamente fue interpretada por usuarios como una posible celebración de boda.

Aunque no existe confirmación oficial por parte del piloto de Fórmula 1 ni de su entorno, el contexto —la vestimenta clara, el vehículo deportivo y la presencia de seguridad— ha alimentado versiones de que la pareja “ya se habría casado”.

Leclerc y Saint Mleux anunciaron su compromiso el 2 de noviembre del 2025, por lo que cualquier movimiento público en el Principado genera atención inmediata. Hasta ahora, ni el equipo del piloto ni la pareja han emitido declaraciones que confirmen una ceremonia formal.