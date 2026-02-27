Ellos son los nombres que suenan para ser el nuevo James Bond

Tras la despedida de Daniel Craig en No Time to Die, la pregunta que domina Hollywood y a los fans de la saga es inevitable: ¿quién heredará el traje impecable, el martini —shaken, not stirred— y esos impresionantes Aston Martins que van a juego con su Walther PPK? Entre rumores, apuestas, la nueva elección para el próximo 007 marcará un nuevo comienzo en una de las series cinematográficas más icónicas del cine contemporáneo.

Callum Turner

La opción más popular hasta ahora es el actor británico de 36 años. Es conocido por interpretar a Theseus Scamander en Fantastic Beasts y por su trabajo en la serie The Capture y la película The Boys in the Boat, también por ser el prometido de Dua Lipa.

Jacob Elordi

El guapo actor australiano de 28 años. Saltó a la fama con The Kissing Booth y consolidó su carrera con Euphoria, además de papeles destacados en Priscilla, Saltburn y ahora Cumbres Borrascosas.

Tom Holland

Talentoso actor británico de 29 años nacido en Londres. Mundialmente reconocido por ser Peter Parker en Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y por películas como Uncharted y Lo imposible.

Harris Dickinson

El actor inglés de 29 años. Aunque es poco conocido, saltó a la fama con Beach Rats y participó en The King’s Man, Triangle of Sadness y The Iron Claw.

Richard Madden

El guapo y talentoso actor escocés de 39 años. Conocido por ser Robb Stark en Game of Thrones y protagonista en la serie Bodyguard de Netflix, además de su participación en Eternals.

Taron Egerton

El actor galés de 36 años ya hizo público que no cree participar en este impresionante universo cinematográfico de espías, sin embargo es uno de los favoritos de los fans para interpretar a 007. Famoso por la saga Kingsman y por interpretar a Elton John en su biopic Rocketman, papel que le dió un Globo de Oro.

Damson Idris

El actor británico de 34 años que poco a poco va ganando terreno en Hollywood. Alcanzó reconocimiento internacional como protagonista de la serie Snowfall y su papel estelar en la película de Formula 1.

Patrick Gibson

El actor irlandés de 30 años. Conocido por su trabajo en The OA, Shadow and Bone y algunas pequeñas apariciones en Dexter.

David Corenswet

A pesar de ser un actor estadounidense de 32 años, muchos de los fans de la franquicia lo postulan como uno de los favoritos. Salió a la fama en la serie Hollywood y fue elegido como el nuevo Superman del Universo DC.

Theo James

El guapo actor británico de 41 años. Se convirtió en uno de los favoritos gracias a su papel protagónico en la saga Divergent y por su papel en The White Lotus.

Henry Cavill

Conocido por haber interpretado a Superman, el actor británico de 42 años nacido en Jersey. Conocido mundialmente por interpretar su papel como Clark Kent y Geralt en The Witcher.

Jack Lowden

El carismático actor escocés de 35 años. Aunque no es muy conocido internacionalmente, es destacado por su actuación en Dunkirk y la serie Slow Horses.

Paul Mescal

El trendy actor irlandés de 30 años. Saltó a la fama con Normal People y fue nominado al Oscar por Aftersun.

Regé-Jean Page

El actor de origen británico-zimbabuense de 37 años. Alcanzó fama mundial por su papel de Simon en Bridgerton y ha participado en producciones de cine internacionales.

Andrew Garfield

El guapo actor británico-estadounidense de 42 años. Conocido por The Social Network, Hacksaw Ridge y por interpretar a Spider-Man.

Finn Cole

El actor británico de 30 años. Conocido por su papel en Peaky Blinders como Michael Gray y por protagonizar a Joshua ‘J’ Cody en Animal Kingdom.

Joe Alwyn

Un actor británico de 35 años. Participó en Billy Lynn’s Long Halftime Walk, The Favourite y Conversations with Friends. Y conocido por ser uno de los exnovios de Taylor Swift

Nicholas Galitzine

El famoso actor británico de 30 años que ha ganado popularidad recientemente gracias a su aparición estelar con Red, White & Royal Blue y The Idea of You.

