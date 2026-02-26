“Es una compañera maravillosa, divertida, generosa…”: Miguel Ángel Silvestre sobre Belinda

Madrid vivió una noche con sabor mexicano. Belinda y Miguel Ángel Silvestre están en la capital española por el rodaje de Carlota, la nueva producción de HBO que pone en el centro a una de las figuras más complejas del pasado mexicano.

La sorpresa de Belinda

Madrid se llenó de color, tradición y orgullo nacional gracias a Belinda, quien sorprendió al elenco y equipo de producción de Carlota con una celebración de esencia completamente mexicana durante el arranque oficial del rodaje.

Beli nos sorprendió a todos con una fiesta llena de magia mexicana. Es una compañera maravillosa , divertida, generosa… Lo mejor de todo es que acabamos de empezar, todavía nos quedan meses por delante para seguir disfrutando de ella y de este rodaje! Miguel Ángel Silvestre.

La actriz, que protagoniza la nueva serie junto a Miguel Ángel Silvestre, decidió llevar un pedacito de México a España con una fiesta cargada de simbolismo, música y detalles tradicionales que no pasaron desapercibidos. Sombreros, ambientación festiva y una vibra auténtica marcaron una noche que selló el inicio de esta ambiciosa producción.