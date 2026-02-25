Se revela que Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega tiene un hijo secreto

Un testimonio de un comparecientes en el juicio de Marius Borg, reveló la existencia de un hijo de la princesa Mette-Marit. Según la declaración, Marius habría hablando de su paternidad en una fiesta celebrada en noviembre de 2024, una de las noches que forman parte del relato de los hechos investigados. El testigo, amigo de una de las denunciantes, aseguró que incluso el hijo de la princesa mostró fotos de un niño.

Sin embargo, el testigo no estuvo presente en aquella fiesta en la que también habló de su vida personal, la infancia difícil que tuvo. Dichas declaraciones, se basan en lo que la joven le habría contado al día siguiente.

Mientras tanto, se desarrolla el proceso judicial que analiza 28 cargos contra el hijo de Mette-Marit, quien ha admitido la mayoría de los delitos que se le imputan, pero se ha declarado inocente de las cuatro acusaciones de violación.

Por otro lado, se suma la polémica que recientemente ha surgido con Mette-Marit y Haakon de Noruega, quienes estarían atravesando serios problemas en su matrimonio debido a las tensiones relacionadas con el escándalo de los correos de Jeffrey Epstein. A esto se une también el ingreso del rey Harald en un hospital de Tenerife y las escandalosas revelaciones que llegan desde el juicio a Marius Borg.