El príncipe William y Kate Middleton hablan por primera vez del caso Epstein

El príncipe William y Kate Middleton emitieron su primera declaración pública luego de que se publicaran los archivos del caso Epstein, sobre la red de abusos sexuales y tráfico de menores que opero durante años, que reavivan la relación del ex príncipe Andrés con el difunto depredador sexual Jeffrey Epstein, arrestado en julio de 2019 acusado de tráfico sexual de menores y conspiración. Un mes después apareció muerto en su celda en una prisión de Nueva York, en lo que las autoridades calificaron como suicidio.

En un comunicado, los príncipes señalan que no están implicados en ningún delito ni señalados en las revelaciones, pero reconocen el impacto que ha tenido la información en la institución, debido a la cercanía de Epstein con el ex príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III y tío de William, acusado de agresión sexual en un caso que resolvió extrajudicialmente en enero de 2022, fecha en la que se retiró de la vida pública hasta que en octubre del año pasado fue oficialmente despojado de su título real y recientemente, abandonó su residencia en Widsor.

Cabe mencionar que la exesposa de Andrés, Sarah Ferguson aparece en los archivos recientemente publicados, que incluyen varios correos electrónicos intercambiados entre ella y Epstein, en uno de ellos escribe, “estoy a tu servicio. Cásate conmigo”.

Aunque los príncipes no abordan el tema de Andrés, dejan clara su postura. Su portavoz dijo a People, “puedo confirmar que el príncipe y la princesa han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas. Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y máximas simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de todas y cada una de las formas de abuso”.