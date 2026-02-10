Suscríbete
Entretenimiento

¿Hasta dónde se aguanta por amor? La incómoda pregunta que dio origen a la nueva comedia de Gabriela Sandoval

La directora mexicana rompe con el romance idealizado y pone sobre la mesa la codependencia, la salud mental y los vínculos que incomodan

Febrero 09, 2026 • 
Tania Franco
¿Hasta dónde se aguanta por amor? La incómoda pregunta que dio origen a la nueva comedia de Gabriela Sandoval

Cortesía

“La cuestión de lo que uno acepta con tal de estar en una relación” fue una de las preguntas más incómodas —y detonantes— para Gabriela Sandoval al construir a los personajes de su nueva película. Lejos de ofrecer respuestas claras, el proceso creativo abrió aún más dudas sobre el amor, la pareja y la salud mental dentro de las relaciones. Para la directora, definir qué es estar emocionalmente sano resulta más complejo que identificar un trastorno.

Es más fácil definir las enfermedades que definir lo que es estar saludable.
Gabriela Sandoval.

Explica, subrayando que muchos padecimientos pueden convivir entre sí y que juzgar una relación desde fuera suele ser simplista frente a lo que se vive dentro de ella. La cinta también aborda la codependencia y la repetición de patrones afectivos. Sandoval se cuestiona si realmente es posible romperlos o si, en algunos casos, resulta más fácil aceptarlos.

¿Hasta dónde se aguanta por amor? La incómoda pregunta que dio origen a la nueva comedia de Gabriela Sandoval

Cortesía.

Es muy difícil salirse de la codependencia y siempre llegan el mismo tipo de personas.
Gabriela Sandoval.

A diferencia de la comedia romántica tradicional, donde el amor todo lo puede, esta historia propone lo contrario. El filme utiliza los elementos clásicos del género para subvertirlos, desromantizando el amor y mostrando su lado más oscuro e incómodo.

Desde afuera todo se ve caótico, pero aun así los personajes siguen juntos.
Gabriela Sandoval.

El proyecto, que recientemente ganó el premio a Mejor Comedia en un festival de Los Ángeles, confirma que el humor también puede ser un espacio para hablar de vínculos complejos, poco aspiracionales, pero profundamente reales. Para Sandoval, lo valioso no es cerrar la conversación, sino dejarla abierta: hacerse las preguntas incómodas fue, al final, lo más importante.

¿Hasta dónde se aguanta por amor? La incómoda pregunta que dio origen a la nueva comedia de Gabriela Sandoval

Cortesía.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Bad-Bunny-encabeza-el-show-del-Super-Bowl.jpg
Entretenimiento
Estas fueron las referencias detrás del show de Bad Bunny en el Super Bowl
Febrero 09, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
Entretenimiento
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham
Entretenimiento
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz piensan adoptar un hijo
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
kim-kardashian-lewis-hamilton.jpeg
Entretenimiento
Kim Kardashian y Lewis Hamilton se besan en público por primera vez
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La lista de famosos que no se perdieron el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Entretenimiento
La lista de famosos que no se perdieron el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Invitados de lujo, orgullo latino y una noche histórica que reunió a las grandes estrellas
Febrero 08, 2026
 · 
Tania Franco
tom brady.jpg
Entretenimiento
Tom Brady estaría estrenando romance; así fue captado
El legendario quarterback fue visto bailando junto a la influencr Alix Earle durante una fiesta previa al Super Bowl
Febrero 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ChatGPT Image Feb 8, 2026, 11_28_17 PM.png
Entretenimiento
Bad Bunny emociona al mundo con un gesto repleto de simbolismo en el Super Bowl LX
Sin palabras y con el corazón en la mano, el artista transformó el medio tiempo en un mensaje de orgullo, memoria y raíces que conmovió a millones
Febrero 08, 2026
 · 
Tania Franco
bad-bunny-super-bowljpeg
Entretenimiento
El significado de los looks que usó Bad Bunny en el Super Bowl
El cantante puertorriqueño lució atuendos diseñados por la marca española Zara
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez