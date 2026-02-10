Suscríbete
Entretenimiento

¿Por qué Lady Gaga cantó salsa en el Super Bowl LX? La poderosa y simbólica referencia que hay detrás

Una poderosa referencia que, a través de Lady Gaga, Bad Bunny retoma una historia de amor de los 50’s que hoy sigue vigente

Febrero 09, 2026 • 
Tania Franco
¿Por qué Lady Gaga cantó salsa en el Super Bowl LX? La poderosa y simbólica referencia que hay detrás

Getty Images.

En el Super Bowl LX, este pasado 8 de febrero en San Francisco, en el Levi’s Stadium, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, dio uno de los shows de medio tiempo más comentados de todos los tiempos.

Con simbolismos y usando el amor como una revolución que da visibilidad a la comunidad latina en los Estados Unidos, además de Ricky Martin, tuvo como invitada a Lady Gaga, quien cantó una versión de salsa de una de las canciones más escuchadas de 2025: Die With a Smile, originalmente interpretada con Bruno Mars.

¿Qué simboliza que Lady Gaga cantara salsa?

Es una referencia poderosa a West Side Story, el musical de Broadway ganador de múltiples premios Tony. Creado por Arthur Laurents, es una poderosa historia de amor que aborda el choque entre identidades puertorriqueñas y estadounidenses en el Nueva York de los años 50.

¿Por qué Lady Gaga cantó salsa en el Super Bowl LX? La poderosa y simbólica referencia que hay detrás

Pinterest: E! News

Jóvenes migrantes de Puerto Rico y estadounidenses blancos nacidos en la ciudad; la obra muestra cómo la lucha por pertenecer, el racismo, la discriminación y la marginación alimentan la violencia entre ambos grupos, y un amor entre Tony y María, un estadounidense y una puertorriqueña que no pueden estar juntos por la división social.

Si la fiesta terminara y nuestro tiempo en la Tierra se agotara. Querría abrazarte solo un momento y morir con una sonrisa.
Lady Gaga. (Die with a smile)

¿Por qué Lady Gaga cantó salsa en el Super Bowl LX? La poderosa y simbólica referencia que hay detrás

Pinterest

¿La esperanza a través de la salsa?

Desde el vestuario de Lady Gaga hasta el hecho de que el concepto de Bad Bunny es que ella canta en una boda, dando a entender que, a diferencia del trágico final de West Side Story —donde el odio fue la barrera del amor entre María y Tony—, en el Super Bowl LX el amor ganó, tanto que una estadounidense lo celebra fusionando su cultura con la de Puerto Rico.

¿Por qué Lady Gaga cantó salsa en el Super Bowl LX? La poderosa y simbólica referencia que hay detrás

Getty Images/Pinterest

La cantante dio un poderoso mensaje con un vestido azul de silueta clásica y delicados detalles florales, acompañado de joyería de Chopard, Lady Gaga dio vida a uno de los looks más memorables de la noche. El estilismo, a cargo de Chloe and Chenelle y Luar, aportó una mezcla de elegancia, fuerza visual y simbolismo, elevando uno de los momentos más emotivos del escenario.

lady gaga West Side Story Bad Bunny Broadway Super Bowl
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Bad-Bunny-encabeza-el-show-del-Super-Bowl.jpg
Entretenimiento
Estas fueron las referencias detrás del show de Bad Bunny en el Super Bowl
Febrero 09, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
Entretenimiento
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham
Entretenimiento
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz piensan adoptar un hijo
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
kim-kardashian-lewis-hamilton.jpeg
Entretenimiento
Kim Kardashian y Lewis Hamilton se besan en público por primera vez
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La lista de famosos que no se perdieron el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Entretenimiento
La lista de famosos que no se perdieron el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Invitados de lujo, orgullo latino y una noche histórica que reunió a las grandes estrellas
Febrero 08, 2026
 · 
Tania Franco
tom brady.jpg
Entretenimiento
Tom Brady estaría estrenando romance; así fue captado
El legendario quarterback fue visto bailando junto a la influencr Alix Earle durante una fiesta previa al Super Bowl
Febrero 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ChatGPT Image Feb 8, 2026, 11_28_17 PM.png
Entretenimiento
Bad Bunny emociona al mundo con un gesto repleto de simbolismo en el Super Bowl LX
Sin palabras y con el corazón en la mano, el artista transformó el medio tiempo en un mensaje de orgullo, memoria y raíces que conmovió a millones
Febrero 08, 2026
 · 
Tania Franco
bad-bunny-super-bowljpeg
Entretenimiento
El significado de los looks que usó Bad Bunny en el Super Bowl
El cantante puertorriqueño lució atuendos diseñados por la marca española Zara
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez