Tom Brady estaría estrenando romance; así fue captado

Tom Brady fue visto bailando y disfrutando en la pista con la influencer durante una fiesta; cabe mencionar que no es la primera vez que son vistos juntos, por lo que avivó de nuevo los rumores sobre una posible relación entre ambos.

En los videos difundidos en redes sociales, se ve a la pareja bailando al ritmo de la música del lugar donde se encontraban. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado si tienen algo más que amistad, sin embargo, los habría delatado la cercanía que mostraron en la pista.

Alix Earle es una influencer estadounidense que se ha destacado por su contenido enfocado en estilo de vida, moda y belleza en plataformas de redes sociales. Es originaria del condado de Monmouth Nueva Jersey. Se graduó en marketing en la Universidad de Miami.

En diciembre de 2025 terminó una relación de más de dos años con el jugador de NFL Braxton Berrios y participó como finalista en Dancing With the Stars.