Entretenimiento

Laura Pausini emociona al mundo al interpretar el himno italiano en Milán-Cortina 2026

La cantante dio voz a un momento histórico durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en el Estadio San Siro

Febrero 06, 2026 • 
Tania Franco
Getty Images.

Laura Pausini fue la encargada de protagonizar uno de los instantes más emotivos de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, al interpretar el himno nacional italiano frente a miles de asistentes en el imponente Estadio San Siro.

Con una interpretación cargada de fuerza, elegancia y solemnidad, la cantante italiana logró conmover al público y marcar el inicio oficial de la justa invernal con un momento profundamente simbólico para Italia. Su voz acompañó el izamiento de la bandera nacional, convirtiendo el acto protocolario en una escena memorable de orgullo y emoción colectiva.

La participación de Pausini reforzó el carácter histórico de la inauguración olímpica, donde música, identidad y tradición se unieron para dar la bienvenida al mundo a Milán-Cortina 2026.

Laura Pausini
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
