La secuela de Blair Waldorf está oficialmente de regreso

Después de 20 años del estreno de la icónica serie Gossip Girl, el universo del Upper East Side regresa con una secuela centrada en Blair Waldorf, que llegará en el verano de 2027

Febrero 06, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
La Queen B del Upper East Side está lista para volver a conquistar el centro de atención. La autora original de Gossip Girl, Cecily von Ziegesar, ha anunciado oficialmente una nueva secuela protagonizada por Blair Waldorf, uno de los personajes más emblemáticos de la saga que marcó a toda una generación.

La historia, titulada Blair, será una novela independiente ambientada 20 años después de los hechos de la serie original, y seguirá a Blair en sus 40 años, regresando a Nueva York con la intención de recuperar su estatus social en el siempre competitivo mundo del Upper East Side.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, se sabe que la obra fue adquirida por Grand Central Publishing tras una competitiva negociación, y que Alloy Entertainment, responsable histórica del universo Gossip Girl, conservará los derechos audiovisuales, alimentando los rumores de una posible adaptación a pantalla en el futuro, aunque por el momento no hay un anuncio formal de serie o película.

Por otro lado, el actor Ed Westwick quien en su momento interpretó a Chuck Bass, recientemente dio una entrevista en donde afirmó que sería increíble un posible spin-off de Gossip Girl, mencionando que “sería súper interesante ver dónde está Chuck Bass”, aunque reconoció la dificultad de reunir a todo el elenco original.

La novela Blair está programada para publicarse en verano de 2027, lo que significa que los fans tendrán que esperar más de un año para descubrir cómo ha cambiado (o no) la legendaria socialité Blair Waldorf.

Regina Cuevas de la Fuente
