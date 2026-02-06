Veuve Clicquot celebra su primer sun club en la CDMX combinando arte y gastronomía

Veuve Clicquot celebra la llegada de Sun Club a Ciudad de México por primera vez, desplegando una experiencia solar que conecta champagne, arte, diseño y gastronomía durante Art Week. Este nuevo capítulo para la Maison en la capital se vive tanto en Zona Maco 2026, que continúa del 4 al 8 de febrero, como en el rooftop del Kimpton Virgilio, donde abrió el primer Sun Club de la ciudad y vivirá todo el mes de febrero.

Inspirado en la energía luminosa de la Riviera francesa y en el espíritu audaz de Madame Clicquot, Sun Club encarna el art de vivre Solaire de la Maison: una forma de reunirse, celebrar y compartir donde la elegancia fluye con naturalidad, el tiempo se disfruta sin prisa y cada encuentro se convierte en un momento para vivir bajo el sol.

Virro Borja

México vive un momento extraordinario como referente cultural, gastronómico y creativo a nivel global, y no había mejor escenario para presentar Sun Club que la feria de arte contemporáneo más importante de América Latina. En este contexto, Sun Club encuentra su lugar natural dentro de Zona Maco, dialogando con el arte, el diseño y la creatividad contemporánea.

Virro Borja

Sun Club se presenta como una instalación efímera de diseño, concebida por Veuve Clicquot en colaboración con Studio Marcel Poulain, reconocido estudio creativo francés. El espacio traduce la identidad solar de la Maison en un universo visual y sensorial contemporáneo, donde el champagne dialoga con el arte y el diseño en el corazón de la feria de arte contemporáneo más importante de América Latina.

Durante los días de feria, los visitantes aún podrán disfrutar de una experiencia gastronómica especialmente curada para Sun Club, desarrollada en colaboración con Bendito Mar, cooperativa de Baja California reconocida por su enfoque responsable y la excelencia de sus productos marinos. Cada bocado ha sido pensado para acompañar de forma natural el carácter frutal, vibrante y solar de Veuve Clicquot RICH y RICH Rosé, creando un maridaje contemporáneo, fresco y relajado dentro del universo creativo de Zona Maco.

Inspirado en los veranos eternos de la Costa Azul, donde la vida transcurre entre terrazas bañadas por el sol, clubes de playa y conversaciones que se alargan sin prisa, Sun Club nace de un imaginario profundamente ligado al disfrute, al encuentro y al arte de vivir. Los materiales, texturas y formas del espacio evocan ese espíritu mediterráneo: superficies luminosas, acentos metálicos y una elegancia relajada que remite a las villas y yates que han definido el verano europeo.

En el corazón del espacio se presenta, por primera vez en el mundo y de manera exclusiva para Zona MACO, una mesa de backgammon diseñada por Studio Marcel Poulain. Concebida como una pieza funcional y escultórica, esta creación se convierte en el eje del espacio: una invitación natural a jugar, hacer una pausa y disfrutar una copa de champagne, encarnando el espíritu lúdico, solar y convivial que define a la Maison.

Alrededor de esta pieza central, cada elemento ha sido cuidadosamente pensado. La barra móvil, inspirada en baúles vintage, se despliega para revelar el arte del servicio; la silla lounge, con sus asas de aluminio, remite a las escaleras de las piscinas de Cannes o Saint-Tropez; y el propio backgammon, más que un objeto, funciona como catalizador de encuentros y conversaciones espontáneas.

