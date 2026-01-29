Suscríbete
Arte y Cultura

EN EXCLUSIVA: Gloria Aura habla de “Matilda, el musical” como Miss Honey y de trabajar con Jaime Camil

En entrevista exclusiva con CARAS, nos cuenta por qué interpretar a la señorita Honey es uno de los retos más emotivos de su carrera, qué hace especial esta versión de “Matilda, el musical” y cómo ha sido reencontrarse en escena con Jaime Camil

Enero 29, 2026 • 
Tania Franco
Gloria Aura habla de Matilda, el musical: su regreso al teatro, Miss Honey y trabajar con Jaime Camil

“Matilda, el musical” está listo para conquistar a una nueva generación. La producción llegará al Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México a partir del viernes 13 de marzo, con una temporada de 12 semanas, de viernes a domingo, bajo la dirección de Nick Evans. Y una de las grandes razones para no perdérsela es el regreso de Gloria Aura al teatro musical, interpretando a la entrañable señorita Honey.

En entrevista exclusiva con CARAS, la actriz habla del significado personal y artístico de formar parte de este universo, del poderoso mensaje de la obra y de su experiencia compartiendo escenario con Jaime Camil, quien da vida a la temida Tronchatoro.

Una versión fiel al espíritu original, pero con identidad propia

Aunque muchos recuerdan Matilda por la icónica película dirigida por Danny DeVito, Gloria Aura aclara que el musical parte directamente del libro de Roald Dahl.

Cuando se hizo el musical, no se adaptó de la película, se adaptó del libro. Es la misma historia, los mismos personajes, pero con una narrativa distinta, desde la visión de quien la llevó al teatro
Gloria Aura.

Esta decisión permite descubrir matices nuevos en personajes ya conocidos y una estructura pensada específicamente para el lenguaje escénico. Gloria recuerda haber visto Matilda siendo niña, pero confiesa que su verdadera conexión nació cuando conoció el musical en Londres. Para una “theater kid”, como ella misma se define, interpretar a Miss Honey es cerrar un círculo emocional y profesional.

Gloria Aura habla de Matilda, el musical: su regreso al teatro, Miss Honey y trabajar con Jaime Camil

Miss Honey: dulzura, heridas y transformación

La señorita Honey es uno de los personajes más queridos del universo Matilda, pero Gloria destaca que su construcción va mucho más allá de la ternura.

Es una mujer bondadosa y amorosa, pero viene de una infancia de maltrato, de inseguridad, de sometimiento. Tiene capas más profundas y más oscuras.
Gloria Aura.

En un mundo marcado por la incertidumbre y la sensación de impotencia, el mensaje de la obra cobra una vigencia especial.

Un elenco de estrellas y una experiencia sin precedentes

Gloria describe al ensamble como “puras estrellas”, con actores y actrices consolidados del teatro musical mexicano, además de un impresionante elenco infantil. Además, la producción promete además un despliegue tecnológico nunca antes visto en México. En el ensamble está Humberto Mont, la hija del ícono de Timbiriche, Mariana Garza: María Perroni Garza y más personalidades destacadas del teatro mexicano.

El reencuentro con Jaime Camil

Uno de los momentos más especiales para Gloria es volver a trabajar con Jaime Camil, quien interpreta a Tronchatoro.

Mi primera obra musical fue con él, hace más de quince años. Fue un gran padrino teatral. [...] No vas a ver a Jaime Camil, vas a ver a Tronchatoro. Está construyendo un personaje complejo, temido y completamente transformado.
Gloria Aura.

Incluso confiesa que a Jaime le cuesta insultar a los niños en escena, lo que hace aún más interesante su proceso actoral. Su personaje — a pesar de ser mujer— en la versión de teatro de Matilda, usualmente son hombres los que le dan vida a Tronchatoro.

JAIME CAMIL 2024-04-05-0199 ©PERBERNAL.jpg

Un mensaje para quienes sueñan con el teatro

Al final, Gloria Aura deja un mensaje honesto y práctico para quienes desean dedicarse al teatro musical.

La única manera de entrar a este medio es prepararte y audicionar. Tomar clases, conocerte, saber cuáles son tus fortalezas y no dejar de intentarlo.
Gloria Aura.

Con una historia entrañable, un mensaje poderoso y un elenco de primer nivel, “Matilda, el musical” promete ser uno de los grandes acontecimientos teatrales del año en la Ciudad de México. Y Gloria Aura, como la señorita Honey, está lista para recordarnos que siempre hay excepciones a la regla.

teatro Matilda Qué hacer en la CDMX CDMX obras de teatro
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
