Emmanuel celebra sus 50 años de trayectoria artística con una emotiva misa

El intérprete Emmanuel inició la conmemoración de su medio siglo en la música con un momento sumamente espiritual para agradecer por su vida, su público y el camino recorrido en los escenarios. Durante la ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Emmanuel se mostró visiblemente conmovido al recordar los momentos más importantes de su carrera, así como los retos que ha enfrentado a lo largo de cinco décadas en la industria musical.

Durante su mensaje, Emmanuel, quien estuvo acompañado de sus hijos Alexander y Giovanna Acha, expresó gratitud por el apoyo de sus seguidores, quienes dijo que han sido fundamentales para mantenerse vigente durante tantos años.

El artista también dedicó palabras especiales a su familia, destacando el respaldo que ha recibido desde el inicio de su carrera. Señaló que su fe ha sido un pilar importante tanto en su vida personal como profesional, motivo por el cual decidió que la celebración de este aniversario comenzara con una misa de agradecimiento.

A la noche especial asistieron amigos del cantante como Mijares, Yuri, Carlos Slim Domit, Rafa Márquez, Joaquín López Dóriga, Roberto Slim, Eduardo Verástegui y más.

La conmemoración por sus 50 años de carrera continuará con diversas actividades y presentaciones especiales a lo largo del año.