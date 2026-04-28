Ariana Grande anuncia su nuevo álbum “Petal”

El disco está programado para estrenarse el 31 de julio de este año en plataformas digitales y formatos físicos. El anuncio fue realizado el día de hoy, a través de redes sociales, donde la intérprete reveló el título del proyecto y dio inicio a una nueva etapa musical.

Según varios medios, “Petal”, será producido y coescrito por la propia cantante en colaboración con el productor llya Salmanzadeh, con quien ha trabajado previamente en varios éxitos.

El álbum sucede a Eternal Sunshine de 2024, y representa una evolución artística en la que la cantante explora temas como la resiliencia, el crecimiento personal y la superación de momentos difíciles.

Diversas fuentes coinciden en que el título Petal simboliza, “crecer a partir de circunstancias adversas”, concepto que también se reflejaría en la estética visual del proyecto y en su narrativa musical.

Además, el lanzamiento estará acompañado por una gira que marcará su regreso a los escenarios, siendo la primera desde 2019, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores a nivel mundial.