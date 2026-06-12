Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Ryan Reynolds confiesa el aterrador accidente que marcó su vida: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”

Ryan Reynolds recordó el traumático accidente que sufrió a los 18 años, una experiencia que pudo haber cambiado su vida para siempre.

Junio 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ryan Reynolds confiesa el aterrador accidente que marcó su vida: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”

Ryan Reynolds confiesa el aterrador accidente que marcó su vida: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”

Getty Images

Muchos antes de que Ryan Reynolds se convirtiera en uno de los actores más influyentes de Hollywood, vivió una experiencia que pudo haber cambiado por completo su vida, el esposo de Blake Lively sufrió un accidente cuando sólo tenía 18 años.

El actor que consolidó su carrera con películas como Deadpool, La propuesta o Linterna verde, confesó que fue atropellado por un conductor ebrio en Vancouver, la ciudad que lo vio crecer.

Ryan Reynolds confiesa que sufrió accidente a los 18 años causado por un conductor ebrio

Fue durante una conversación con su amigo Rob Mac, para la revista GQ, donde Ryan habló de la decisión que tomó aquel día donde sufrió fuertes lesiones a causa de un conductor ebrio, y que pudo haber transformado su vida por completo.

Cuando tenía 18 años, salí de un bar y me había tomado una cerveza”, recordó, y aunque su casa estaba a solo unas cuadras de distancia, optó por no manejar: “Pensé: ‘¿Sabes qué? No voy a conducir a ningún lado. Aunque esté a cuatro cuadras de casa, de ninguna manera’”, explicó.

Sin embargo, lo que pareció haber sido una decisión mucho más segura, terminó por dar un giro inesperado que lo mandó al hospital con severas lesiones: “En cambio, me di la vuelta, empecé a cruzar la calle y fui atropellado por un conductor ebrio”, contó.

Reynolds recuerda que estuvo internado durante un mes en el hospital debido a las fuertes lesiones que le causó el impacto del auto: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”, aseguró el actor. “Me golpeó tan fuerte que su coche quedó inservible”.

Aunque rara vez habla de ese episodio, Ryan reveló que despertó tres días después del accidente y encontró a su padre acompañándolo en el hospital.

Supongo que había estado vomitando mientras estaba inconsciente. Y nada dice ‘amor’ como bañar a alguien con vómito de tres días. Empapé al hombre de pies a cabeza con mi vómito”, recordó con el humor negro que caracteriza muchas de sus anécdotas.

Las secuelas que le dejó el accidente a Ryan Reynolds

La recuperación de Reynolds fue larga y dejó secuelas permanentes, pero eso no le impidió desarrollar una exitosa carrera en Hollywood y asumir exigentes papeles de acción, como su icónico personaje de Deadpool.

Realmente me gusta la fisicalidad en las películas”, declaró a Variety en 2022. “Creo que es importante hacer tanto de eso por ti mismo como sea posible. Pero me hago a un lado cuando hay algo que es demasiado peligroso y hay un profesional entrenado listo para hacerlo”.

Con el paso del tiempo, sin embargo, Reynolds admite que la edad lo ha obligado a ser más cuidadoso. “No puedes tomar Advil como si fuera cereal”, bromeó el actor. “Las cosas empiezan a doler. Después de cumplir 35 años, ser lanzado contra el cemento ya no es tan divertido. He sido ascendido al infierno”.

Te puede interesar...
taylor-swift-blake-lively.jpg
Entretenimiento
Taylor Swift está distanciada de Blake Lively por la demanda contra Justin Baldoni
Febrero 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Justin Baldoni y Blake Lively (6).jpg
Entretenimiento
Justin Baldoni continúa su batalla legal con Blake Lively, pero esto le estaría trayendo consecuencias económicas
Febrero 05, 2025
 · 
Pamela Rodríguez

Ryan Reynolds
Melisa Velázquez
Relacionadas
belinda.jpeg
Entretenimiento
Belinda deslumbra en la inauguración del Mundial con un diseño cubierto de cristales Swarovski
Junio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-mundialjpeg
Entretenimiento
Así se vivió la ceremonia de apertura del Mundial en la CDMX
Junio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El secreto de belleza de Sharon Stone que aprendió de su madre
Entretenimiento
Sharon Stone revela el ritual de belleza que heredó de su madre y mantiene a los 68 años
Junio 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
David Harbour rompe el silencio sobre el polémico álbum de Lily Allen
Entretenimiento
David Harbour rompe el silencio sobre el polémico álbum de Lily Allen: “No fue mi experiencia”
Junio 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revelan cómo fue grabar escenas íntimas seis años después de su separación
Entretenimiento
Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revelan cómo fue grabar escenas íntimas seis años después de su separación
Los protagonistas de “Hasta el fin del mundo” confesaron que sintieron una química natural durante el rodaje y que las escenas románticas fueron muy distintas a las que suelen grabar con otros actores.
Junio 10, 2026
 · 
Tania Franco
Alessandra Rosaldo rompe el silencio tras la muerte de su padre con un emotivo mensaje de despedida
Entretenimiento
Alessandra Rosaldo rompe el silencio tras la muerte de su padre con un emotivo mensaje de despedida
La cantante y actriz compartió un conmovedor homenaje a su padre, apenas un día después de su fallecimiento, agradeciendo el amor que recibió durante toda su vida.
Junio 10, 2026
 · 
Tania Franco
Los ejercicios de Jennifer Aniston para una espalda y brazos fuertes y tonificados después de los 50
Entretenimiento
Jennifer Aniston revela la rutina que mantiene sus brazos y espalda fuertes y definidos a los 50+
Así consigue Jennifer Aniston unos brazos y espalda definidos y fuertes después de los 50 con una rutina efectiva y sostenible sin morir en el intento.
Junio 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez