Vozinha, la historia más increíble del Mundial 2026: el millonario sueldo que cobrará tras fichar con Colo Colo

Cuando comenzó el Mundial 2026, pocos imaginaban que uno de los grandes protagonistas sería un portero de 40 años procedente de Cabo Verde; sin embargo, Vozinha desafió todos los pronósticos y se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo.

Tras su sorprendente participación en la Copa del Mundo, el guardameta africano ganó millones de seguidores en sus redes sociales y capturó las miradas de todo el mundo, por lo que ahora disfruta uno de los mejores momentos de su carrera y un millonario contrato con Colo Colo.

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Vozinha firma entre lágrimas su millonario contrato con Colo Colo

El pasado 25 de julio, Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, firmó el contrato más importante de su vida profesional, el arquero caboverdiano acordó un vínculo con Colo Colo por seis meses, con una opción de extenderlo por una temporada más, que sería de 18 meses.

De acuerdo con el medio Radio ADN Chile, Vozinha cobraría cerca de 47 millones de pesos chilenos al mes, equivalentes a 900 mil pesos mexicanos, con lo que iniciará una nueva etapa de su carrera en Chile, casi el triple de lo que ganaba durante su etapa en el futbol portugués.

El momento de la firma estuvo cargado de emoción, Vozinha no pudo contener las lágrimas al concretar el contrato más importante de su carrera, un paso que no solo representa un enorme crecimiento profesional, sino también un cambio radical en su situación financiera.

Vozinha firma entre lágrimas su millonario contrato con Colo Colo Daniel Zuchnik/Getty Images for Fanatics

¿Dónde jugaba Vozinha antes del Mundial 2026?

Antes de convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026 y fichar por Colo-Colo, Vozinha desarrolló una amplia carrera en el futbol internacional, principalmente en clubes de Europa.

AEL Limassol (Chipre) – 5 temporadas y una etapa clave de su carrera europea.

Gil Vicente FC (Portugal) – participación en la máxima categoría portuguesa.

GD Chaves (Portugal) – último club antes de fichar por Colo-Colo.

A pesar de tener 40 años, Vozinha sigue destacando por su experiencia, liderazgo y seguridad en la portería, cualidades que convencieron a Colo Colo de ficharlo.