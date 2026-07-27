Emma Roberts revela el emotivo proceso detrás de su soñado vestido de novia hecho a medida

El sábado 25 de julio, Emma Roberts se casó con el actor Cody John en una ceremonia íntima en Sun Valley, Idaho, donde estuvieron rodeados de sus amigos más cercanos y familiares, en un lugar lleno de naturaleza.

La pareja se dió el “sí, quiero” en una romántica ceremonia al aire libre frente a un lago en las montañas, y para la gran ocasión, la sobrina de Emma Roberts lució un hermoso vestido de novia personalizado de Monique Lhuillier.

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El vestido de novia de Emma Roberts por Monique Lhuillier

Una semana antes de su boda, Emma compartió con la revista Vogue uno de los momentos más especiales de los preparativos: la prueba final de su vestido de novia personalizado de Monique Lhuillier.

La cita se convirtió en un emotivo encuentro familiar en el salón de novias de Monique Lhuillier en Los Ángeles, donde Emma estuvo Acompañada por la diseñadora y sus estilistas, además de damas de honor, Brit y Kara Elkin, su madre Kelly Cunningham, su hermana Grace Nickels, sus primas Charlotte Long y Daphne Merrymen.

En ese momento, la actriz confesó que su diseño es una obra creada desde cero: “Realmente no sabía lo que quería”, explicó Emma sobre el proceso. “Simplemente sabía que quería que se sintiera muy inspirado en lo vintage. Estoy obsesionada con los libros antiguos y la búsqueda de tesoros, y me encanta coleccionar viejos efímeros, así que realmente quería que eso brillara en el vestido”.

Emma buscó que su vestido de novia tuviera un sello personal desde el color, y en lugar de elegir el tradicional blanco puro, la actriz colaboró con Monique para crear un tono personalizado con un delicado efecto de mancha de té que aportó un aire romántico y atemporal al diseño.

“Quería parecer un fantasma, una muñeca fantasma antigua”, dijo, y agregó: “Ya me había casado antes en una película y, para eso, me probé vestidos de novia, lo cual resulta muy extraño. Así que ahora es la boda de verdad”.

El segundo vestido de novia de Emma Roberts

El segundo vestido que Monique Lhuillier creó para Emma Roberts fue una elección cargada de historia: un diseño de archivo perteneciente a su colección otoño 2004 que lució en la fiesta posterior de su boda.

El look de dos piezas combinaba un corsé negro de encaje Chantilly con una falda de organza de seda en capas, cortada a mano y teñida en un delicado tono con efecto de té, logrando una estética sofisticada, vintage y llena de personalidad.

“Me encanta la idea de llevar negro para la fiesta posterior”, dijo Emma. “Nos encanta hacer algo un poco inesperado. Esto parece totalmente vintage de hace 100 años, o de ahora. Esto va a ser muy divertido en Idaho en la fiesta posterior”.