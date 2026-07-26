Emma Roberts se casó con Cody John en una íntima ceremonia; ¿quién es y a qué se dedica su esposo?

De acuerdo con las primeras imágenes y reportes de medios estadounidenses, la boda se realizó en una residencia de Idaho y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos a la pareja. Entre los invitados estuvieron: Julia Roberts, tía de la novia, y su esposo, el director de fotografía Danny Moder.

Para la ceremonia, Emma Roberts utilizó un vestido blanco de inspiración vintage diseñado especialmente para Monique Lhuillier, acompañado por un chal transparente y y un velo largo. Cody John, por su parte, lució un traje en tono café.

El esposo de Emma, es un actor estadounidense que ha mantenido un perfil más discreto que el de la actriz. Se ha dedicado principalmente a la actuación y ha participado en producciones para televisión y plataformas digitales. Entre los proyectos en los que ha trabajado se encuentran series como Wu-Tang: An American Saga y In the dark. También ha desarrollado actividades relacionadas con la escritura y la producción dentro de la industria audiovisual.

Su relación comenzó en agosto de 2022, cuando él compartió una foto en la que aparecían besándose. Ambos se conocieron por medio de amigos en común. En julio de 2024, Roberts anunció su compromiso en Instagram, donde mostró su anillo.