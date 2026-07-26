¡41 años de Los Miserables! 5 famosos que estuvieron en Broadway y probablemente no lo sabías

Con 41 años de historia, Los Miserables no solo ha sido uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos, también ha servido como plataforma para actores y cantantes que después conquistarían Hollywood, la televisión, el pop y Broadway.

Lea Michele

Hoy es imposible pensar en Lea Michele sin recordar a Rachel Berry en Glee. Sin embargo, mucho antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de la televisión, debutó en Broadway con apenas nueve años interpretando a la joven Cosette en Les Misérables. Ese fue el inicio de una carrera que después la llevaría a Spring Awakening, Funny Girl y al estrellato internacional.

IG: Lea Michele.

Nick Jonas

Antes de vender millones de discos con los Jonas Brothers y protagonizar películas y series, Nick Jonas fue parte del elenco de Les Misérables. Primero interpretó al pequeño Gavroche en Broadway y, años después, regresó a la producción para dar vida a Marius en el West End de Londres y en el histórico concierto por el 25.º aniversario del musical.

Dave M. Benett/Getty Images

Ashley Tisdale

Muchos la recuerdan como Sharpay Evans, pero Ashley Tisdale también tuvo un paso por Les Misérables durante su infancia, como la pequeña Cosette. La actriz participó en una gira nacional del musical en Estados Unidos, mucho antes de convertirse en uno de los rostros más populares de Disney Channel.

Jon Kopaloff/FilmMagic

Jonathan Bailey

El protagonista de Bridgerton y una de las estrellas de Wicked también forma parte de la historia del musical. Jonathan Bailey interpretó a Gavroche cuando era niño en la producción del West End, mucho antes de convertirse en uno de los actores británicos más cotizados del momento.

IG: Jbayleaf

Gaten Matarazzo

El querido Dustin Henderson de Stranger Things también tuvo un inicio sobre los escenarios. Gaten Matarazzo dio vida a Gavroche en Broadway, demostrando desde pequeño el talento vocal y escénico que años después lo convertiría en una estrella de Netflix.

Walter McBride/WireImage

Desde su estreno en 1985, Los Miserables se ha convertido en mucho más que un clásico de Broadway y el West End. En sus 41 años de historia ha sido la escuela de algunas de las figuras más importantes del entretenimiento, es interesante descubrir que muchas de las estrellas que conocimos en televisión, aprendieron sobre uno de los escenarios más exigentes del teatro musical.