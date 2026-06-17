Marimar Vega y Bruno Bichir protagonizan ‘Réquiem’: cuándo y dónde ver la obra de teatro

Marimar Vega regresa a los escenarios teatrales con ‘Réquiem’, una nueva producción que la reunirá por primera vez con Bruno Bichir en una puesta en escena dirigida por Enrique Singer. La obra promete convertirse en una de las apuestas teatrales más destacadas de la temporada gracias a una historia que explora temas universales como la justicia, la verdad, la culpa y los límites de las convicciones humanas.

Escrita por Reynolds Robledo, ‘Réquiem’ sigue el encuentro entre una fiscal decidida a defender una sentencia y un sacerdote llamado a acompañar los últimos momentos de un condenado. A partir de esta premisa, la obra plantea una profunda reflexión sobre las certezas que definen nuestras vidas y las preguntas capaces de cambiar nuestro destino.

¿Cuándo y dónde ver Réquiem?

La temporada de ‘Réquiem’ se llevará a cabo del 17 de julio al 30 de agosto de 2026 en el Foro Shakespeare, uno de los recintos teatrales más importantes de la Ciudad de México. Las funciones se realizarán de viernes a domingo, con una duración aproximada de 75 minutos. La obra está recomendada para mayores de 12 años.

Además de las actuaciones de Marimar Vega y Bruno Bichir, la producción cuenta con la dirección de Enrique Singer, mientras que la escenografía está a cargo de Javier Ángeles y el diseño de iluminación de Félix Arroyo.

Con una propuesta íntima y emocionalmente poderosa, ‘Réquiem’ busca invitar al público a cuestionar sus propias creencias a través de una historia profundamente humana. Será una oportunidad única para ver a ambos actores compartir escenario en una de las producciones teatrales más esperadas del año.