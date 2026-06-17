Revista
Síguenos en:
Sports

La razón por la que Luca Zidane usa máscara en el Mundial 2026

El hijo de Zinedine Zidane sufrió un accidente que casi lo deja fuera de la Copa del Mundo y fue en el partido de Argentina contra Argelia que la gente se comenzó a preguntar por qué usaba un protector facial.

Junio 17, 2026 • 
Tania Franco
🇩🇿.jpg

Instagram: Luca Zidane.

Luca Zidane se ha convertido en uno de los jugadores más comentados del Mundial 2026, no solo por ser hijo de la leyenda del fútbol Zinedine Zidane, sino también por la máscara protectora que utiliza en cada partido con la selección de Argelia.

Un accidente que le cambiaría la vida

La razón detrás de esta protección se remonta a abril de 2026, cuando el guardameta sufrió un fuerte choque durante un encuentro entre el Granada y el Almería en la Segunda División de España. El impacto le provocó una fractura de mandíbula y mentón, además de una conmoción cerebral, lesiones que requirieron una intervención quirúrgica y pusieron en serio riesgo su participación en la Copa del Mundo.

La razón por la que Luca Zidane usa máscara en el Mundial 2026

Instagram: Luca Zidane.

Una historia de resiliencia

Durante varias semanas, la presencia de Zidane en el Mundial fue una incógnita. Sin embargo, tras completar cerca de dos meses de recuperación y responder favorablemente al tratamiento, recibió autorización médica para volver a las canchas bajo la condición de utilizar una máscara rígida especial para proteger la zona afectada de cualquier nuevo impacto.

La razón por la que Luca Zidane usa máscara en el Mundial 2026

Instagram: Luca Zidane.

La recuperación del arquero fue más rápida de lo esperado y a sus 28 años, le permitió integrarse a la convocatoria de Argelia para disputar su primera Copa del Mundo. Desde entonces, la máscara se ha convertido en una de las imágenes más llamativas de su participación en el torneo.

Mundial futbolista
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
mundial-2026.jpeg
Sports
México se prepara para enfrentar a Corea del Sur en su segundo partido del Mundial
Junio 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Las esposas y novias de los futbolistas del Mundial 2026
Sports
Ellas son las esposas y novias de los futbolistas del Mundial 2026, ¿cómo conquistaron sus corazones?
Junio 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
katia-arbitra.jpeg
Sports
Katia Itzel García hace historia como la primera árbitra mexicana en participar en un Mundial varonil
Junio 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
KarenRumbos_06.jpg
Arte y Cultura
“Entre el suelo y el sueño”: la exposición que convierte el futbol en arte, propósito y transformación social
Junio 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
Sports
La razón por la que la Fórmula 1 cancela los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita
La organización confirmó que ambas carreras previstas para abril no se realizarán
Marzo 14, 2026
 · 
Tania Franco
michael-buble.jpeg
Sports
Así se vivió la inauguración del Mundial 2026 en Canadá
La Copa Mundial continuó sus celebraciones inaugurales con una espectacular ceremonia en el Toronto Stadium (BMO Field) minutos antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina
Junio 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Kylian Mbappé causa polémica por sus románticas vacaciones con Ester Expósito en Italia
Sports
La relación entre Mbappé y Ester Expósito desata tensión en la selección francesa
La relación entre el futbolista francés Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito habría provocado incomodidad dentro de la selección francesa.
Junio 11, 2026
 · 
Melisa Velázquez
gilberto-mora.jpeg
Sports
El mexicano Gilberto Mora, es el jugador más joven del Mundial
La Copa del Mundo de este año ya tiene a su futbolista más joven y es mexicano
Junio 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez