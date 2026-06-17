La razón por la que Luca Zidane usa máscara en el Mundial 2026

Luca Zidane se ha convertido en uno de los jugadores más comentados del Mundial 2026, no solo por ser hijo de la leyenda del fútbol Zinedine Zidane, sino también por la máscara protectora que utiliza en cada partido con la selección de Argelia.

Un accidente que le cambiaría la vida

La razón detrás de esta protección se remonta a abril de 2026, cuando el guardameta sufrió un fuerte choque durante un encuentro entre el Granada y el Almería en la Segunda División de España. El impacto le provocó una fractura de mandíbula y mentón, además de una conmoción cerebral, lesiones que requirieron una intervención quirúrgica y pusieron en serio riesgo su participación en la Copa del Mundo.

Instagram: Luca Zidane.

Una historia de resiliencia

Durante varias semanas, la presencia de Zidane en el Mundial fue una incógnita. Sin embargo, tras completar cerca de dos meses de recuperación y responder favorablemente al tratamiento, recibió autorización médica para volver a las canchas bajo la condición de utilizar una máscara rígida especial para proteger la zona afectada de cualquier nuevo impacto.

Instagram: Luca Zidane.

La recuperación del arquero fue más rápida de lo esperado y a sus 28 años, le permitió integrarse a la convocatoria de Argelia para disputar su primera Copa del Mundo. Desde entonces, la máscara se ha convertido en una de las imágenes más llamativas de su participación en el torneo.