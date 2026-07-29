Por qué Marc Cucurella se tatuó al entrenador de España; la historia detrás del homenaje a Luis de la Fuente

El lateral español se tatuó el rostro del seleccionador Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo, un gesto que sorprendió a los aficionados y que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La razón del tatuaje no fue una apuesta improvisada tras el campeonato, sino una promesa que el futbolista hizo antes del inicio del torneo.

Semanas antes de que comenzara la Copa del Mundo, Cucurella aseguró que si España lograba conquistar el título, se tatuaría la cara de Luis de la Fuente como reconocimiento al trabajo del técnico y como una forma de cumplir su palabra.

Tras la victoria de España sobre Argentina en la final, el defensor no tardó en recordar aquel compromiso y comenzó a buscar al tatuador que inmortalizaría el momento. Días después mostró el resultado en sus redes con el mensaje: “promesa cumplida”.

El tatuaje fue realizado en el brazo izquierdo del futbolista y muestra a Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo, acompañado del logotipo del torneo. La obra fue realizada por el reconocido tatuador español Joaquín Ganga, habitual colaborador de varias figuras del deporte y el espectáculo.

El propio Cucurella compartió videos del proceso de elaboración y recibió miles de reacciones de compañeros, aficionados y celebridades del futbol.