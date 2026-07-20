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Quiénes son los papás de Ferran Torres; conoce a la familia que impulsó la carrera del héroe de España

El nombre de Ferran Torres se ha convertido en uno de los más buscados tras su destacada actuación con la selección de España y su consolidación como una de las figuras del FC Barcelona

Julio 20, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Mientras millones de aficionados celebran los goles, también ha crecido el interés por conocer quiénes son sus padres y cómo influyen en la carrera del delantero valenciano. Aunque Ferran Torres suele mantener su vida familiar alejada de los reflectores, se conocen algunos detalles sobre las personas que estuvieron a su lado desde sus primeros pasos en el futbol.

Ferran Torres nació el 29 de febrero de 2000 en Foios, un municipio de la provincia de Valencia. Sus padres son M.Dolores García Alcover y su padre, cuya identidad ha permanecido fuera de la esfera pública, ya que la familia ha optado por mantener un perfil discreto.

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A diferencia de otros futbolistas de élite, los padres de Ferran nunca han buscado protagonismo mediático, sin embargo, diversas publicaciones coinciden en que ambos desempeñaron un papel fundamental para apoyar el talento de su hijo desde que era un niño, inculcándole disciplina, esfuerzo y constancia durante su formación deportiva.

Ferran ha reconocido que uno de los momentos más complicados de su infancia fue el divorcio de sus padres, una experiencia que lo marcó profundamente y que lo llevó a refugiarse en el futbol.

Además de sus padres, otra figura clave en la vida de Ferran es su hermana, Arantxa Torres, con quien mantiene una relación muy cercana, incluso comparten un tatuaje con la frase “I refuse to sink” (me niego a hundirme”), un símbolo que representa la capacidad de superar las adversidades.

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Desde pequeño, Ferran mostró una enorme pasión por el futbol. A los seis años ingresó a la cantera del Valencia CF, donde comenzó el camino que después de lo llevaría a jugar en la élite europea con el Manchester City y posteriormente con el FC Barcelona.

La historia de Ferran Torres es de resiliencia, pasó de ser considerado una de las grandes promesas de futbol español a convertirse en blanco de críticas por su rendimiento, antes de reivindicarse con actuaciones decisivas.

Ferran Torres
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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